VILLA RIO BERMEJITO “POR TALA ILEGAL POLICIA SECUESTRA CAMION CON ROLLOS DE COLORADO, MOTOSIERRAS, MACHETES, ENTRE OTROS ELEMENTOS”

Todo surge mediante la denuncia que realiza P.E. del paraje SANTA CARMEN donde informa que D.C. estaría realizando corte de madera en un campo que no le pertenece en forma ILEGAL.

DCCION. ZONA INTERIOR J.J. CASTELLI, SUP. ZONA XX° INTERIOR, CRIA. VILLA RIO BERMEJITO, CAUSA:. SUPUESTO HURTO y DEFRAUDACION AL FISCO , FISCALÍA INTERV.: FISCALÍA N° 02 – DR. GERONIMO AGUSTIN ROGGERO FECHA: 27/11/21 HORAS: 15:00

SINOPSIS: Ampliando anterior denuncia * P. A., 54, domicilio Paraje Santa Carmen – VILLA RIO BERMEJITO- Regresa comisión policial del paraje Santa Carmen con el *SECUESTRO camión marca SCANIA 112H-310, color rojo, acoplado SOLA Y BRUSA, *; con una carga de madera de la especie quebracho colorado un total de 40 rollos aprox. sin la guía de producto forestal y/o autorización de la delegación de y/o Dirección de Bosques; también el secuestro de 1) Motosierra marca STHIL MS 382, con sacabugia y dos limas, 2) machetes, y 1) hacha con cabo de madera. El rodado conducido por *C. J., arg, de 38 años, soltero, inst. jornalero, ddo. En Barrio San Pedro – Pampa del Indio,, hallándose también junto al rodado los ciudadanos C. D. F. arg, de 28 años, soltero, instruido, jornalero, ddo. En Pje. Santa Carmen – Pampa del indio,; M. H., arg, de 33 años, soltero, instruido, ddo. En Barrio Pueblo Viejo – Pampa del Indio; F M. arg, de 46 años, casado, instruido, jornalero, ddo. En Barrio Obrero Pampa Indio, A. C , arg, de 30 años, soltero, int. Jornalero, ddo. Barrio Parque Industrial, Pampa Indio.

Dicho rodado estaba ubicado en camino vecinal y se disponía en circulación frente al campo fracción centro oeste Norte, mitad de chacra 68- circunscripción X- sec. Fiscal turno DISPUSO: Se identifique en la causa ciudadanos antes mencionados y solicitud de allanamiento para dicho predio. Se informó a la Delegación de Bosques, quien dispone para el día lunes una comisión. Se instruyen actuaciones por SUPUESTO HURTO Y DEFRAUDACIÓN AL FISCO.

