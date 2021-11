TRES ISLETAS “LA POLICIA NO ATENDIO NUNCA EL 911 ó 101 CUANDO LLAMO EL PERSONAL DE SALUD, PERO SI PUEDEN DESTRATAR A TRAJADOR DE PRENSA”

La comisaria de Tres Isletas días fue noticia porque SUPUESAMENTE durante un reclamo interno se escapó un peligroso preso TEVEZ JAVIER REINALDO DE 19 AÑOS DE EDAD, estaba alojado ahí , hoy queremos darle a entender a la comunidad porque, motivos que ponen en descubierto las debilidades de la institución, y le comento lo que el ocurrió personal de salud (fueron los protagonistas del accidente de la ambulancia que choco UN toro en la jurisdicción de Tres Isletas en la noche del sábado 27 de noviembre) ni bien ocurrió el accidente llamaron al 911 y 101 (23,06 horas ) y nunca fueron atendidos, mientras uno insistía con la policía, el otro personal que comunico con colegas, familiares, superiores y un vecino que transitaba llevo la información a un móvil que estaba detenido, a las (23,37 horas) desde PORTICO NOTICIAS hemos informado del accidente al Comisario BOGADO al cual también le hemos informado que se han realizado las llamadas a los abonados de emergencias y no fueron recepcionadas. , .

LA AMBULANCIA LUEGO DEL ACCIDENTE ESTUVO 4 HORAS A LA VERA DE LA RUTA

El móvil de Salud Pública partió de Castelli hacia el HOSPITAL PERRANDO aproximadamente a las 16,30 horas, el accidente ocurrió a las 23,06 aproximadamente, horario lo tomamos desde el primer llamado que realizo el Chofer al número de emergencia, la policía llega media hora más tarde, 00,48 horas avisan al Fiscal de Turno para solicitar el peritaje del accidente, el peritaje se realizó aproximadamente a las 02,30 horas por el PERITO del PODR JUDICIAL porque la policía local supuestamente no cuenta con el equipamiento necesario”, 03,24 recién puedo regresar la ambulancia a CASTELLI”.

Importante destacar que el responsable de movilidad del Hospital Bicentenario estuvo acompañando al equipo hasta que la ambulancia regreso al hospital Bicentenario e Juan José Castelli.

ANTE EL RECLAMO LA REACCION Y LA PREPOTENCIA

Llegamos al lugar no con el objetivo de cubrir una nota, sino de acompañar al chofer, que es mi hermano, se hizo el pedido para que se agilice los trámites al OFICIAL responsable aparente del operativo , este se va nuevamente hacia el sector donde estaba el TORO y los patrulleros, allí se descarga “No le den bola a INSAURRALDE es un BANANA” , cuando pregunto quién es el que dijo eso porque no lo conocía , aparece en escena un subalterno Romero, quien en forma intimidatoria y prepotente se dirige diciendo “QUIEN SOS VOS”, lógicamente me identifique, pregunto quién es y me responde “ROMERO”, ante la insistencia me dicen que el me llamo BANANA es el conocido oficial SANTACRUZ.-

El enojo de estos dos protectores de la ley son los siguiente PRIMERO “que se reclamó que se llamó por 20 minutos a los abonados de emergencia y nadie atendió, ante esto se tuvo que llamar al comisario para hacer conocer el hecho” Y EL SEGUNDO RECLAMO “que estuvieron casi dos horas sin informar del accidente al fiscal de turno y solicitar que alguien realice las pericias”.-

Es importante destacar y quiero aclarar no todos los policías han actuado de igual manera, pero dos MANZANAS pudren todo el cajón, que también sería importante que sus superiores y autoridades actúen como corresponde y además esta institución debería enseñarles a este tipo de agente que dejen de lado “LA SOBERBIA, LA PREPOTENCIA, LA INOPERANCIA QUE SOBRESALIERON EN ESTE HECHO”.-

