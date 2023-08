VILLA RIO BERMEJITO: LA FALTA DE PRESUPUESTO MOTIVÓ LA RENUNCIA DEL DIRECTOR

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 68808.

Este lunes, el doctor Rubén Ernesto Fedeinczyk anunció su renuncia a la dirección del hospital Néstor Kirchner de la localidad de Villa Río Bermejito, motivada por «la falta de presupuesto para atender la gran demanda de la población», aseguró en declaraciones.

Fedeinczyk confirmó que «no estoy más a cargo de la dirección del hospital por una serie de causas; entre ellas por proyectos personales, pero fundamentalmente por la falta de prepuesto dentro del hospital que se hace insostenible debido a la gran demanda que hemos tenido estos meses en cuanto a la atención de pacientes, traslados e internados que hemos duplicado con relación a meses anteriores». En este sentido, precisó que la demanda ha tneido un gran crecimiento, pero que el presupuesto es el mismo. «Hoy tenemos inclusive dificultades de provisiones de gasoil para el traslado de pacientes», sostuvo y aseguró que no ha tenido respuestas ante los pedidos de mayores recursos para el funcionamiento del nosocomio.

«Estas situaciones no hemos padecido nunca, hoy se han duplicado los traslados y no podemos dar respuestas a la demanda, y la verdad es que no he encontrado respuestas y es una lástima», sostuvo.

Según describió, las partidas presupuestarias se van atrasando y el impacto de la inflación el normal funcionamiento de este importante complejo sanitario que atiende la demanda de una amplia población urbana y rural.

«El hospital está ordenado, pero la decisión está tomada porque la vengo pensando desde hace meses «, recalcó y advirtió que «las autoridades tendrán que reveer el tema presupuesto, porque probablemente al próximo director le pase lo mismo si no se soluciona el tema presupuestario».

Fuente: lapostainformativa

Relacionado