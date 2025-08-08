VILLA DEL OESTE: SECUESTRAN COCAÍNA Y DETIENEN A TRES HOMBRES EN ALLANAMIENTO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Fueron puestos a disposición de la Fiscalía Antinarcóticos N° 1.



Este jueves a las 21:30, los efectivos de la División Microtráfico Metropolitana, realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Fray Capelli N° 1530 en el barrio Villa del Oeste en Resistencia.

Los agentes irrumpieron en el inmueble, tras la inspección hallaron un total de 41 gramos de cocaína, un balanza, dos teléfonos y 50.800 pesos.

Además, aprehendieron a tres hombres de 20, 22 y 23 años que se encontraban en la casa. Los mismos fueron notificados de su aprehensión en la causa “supuesta infracción a la Ley 23.737”.

