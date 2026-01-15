VILLA CHICA: OPERATIVO PARA LIBERAR DESAGÜES PLUVIALES Y PREVENIR ANEGAMIENTOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

En Resistencia, la Administración Provincial del Agua (APA), en un trabajo articulado con la Municipalidad, llevó adelante un operativo integral en Villa Chica para liberar un relleno ilegal en desagües pluviales que afectaba el normal escurrimiento del agua.

El presidente del organismo, Jorge Pilar, remarcó la importancia de preservar los reservorios naturales para el drenaje urbano. “Rellenar con un metro cúbico de tierra dentro de la laguna es un metro cúbico de agua que sobra dentro de la ciudad. Por eso, nuestra lucha constante y sin cuartel es mantener despejado este y todos los reservorios naturales por su rol esencial en el drenaje pluvial urbano ante el exceso de agua de lluvias”, explicó.

Restablecer el funcionamiento hidráulico

La intervención se originó a partir de una denuncia realizada ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Resistencia. A partir de ello, equipos técnicos de la APA, junto a inspectores de la comuna capitalina, procedieron a la remoción inmediata de rellenos y estructuras irregulares.

El coordinador de las acciones, José Escalante, indicó que los trabajos se ejecutaron “de manera coordinada, ordenada y efectiva”, con el objetivo de restablecer el funcionamiento hidráulico del sector y prevenir anegamientos ante lluvias intensas.

Desde la APA destacaron la importancia del trabajo conjunto con los gobiernos locales para proteger los sistemas de drenaje urbano, reducir riesgos hídricos y garantizar mejores condiciones ambientales para los vecinos. Asimismo, informaron que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad.