VILLA ANGELA: SE SUICIDO UN CABO DE GENDARMERIA NACIONAL

En la mañana de hoy en la localidad de Villa Angela se dio a conocer que un cabo de Gendarmeria Nacional se habría quitado la vida con su arma reglamentaria.

INFORME POLICIAL:

MOTIVO: CCAR. SUP. SUICIDIO MODO ADELANTO»

LUGAR HECHO: Av Alberdi N 240

FECHA 26/02/24

HORAS: 07:00

«EXTRACTO: Fecha y hs. indicada se tomo conocimiento, por Consigna Hospital Cabo Pol Plaza 8523 Maldonado Ariel, que en Seccion Gendarmeria Nacional, Villa Angela, personal de esa identificado como AGUIRRE RAFAEL (44), Ddo B San Cayetano Mz 35 Bloque 02 Ciudad, obstentando Jerarquia Cabo 1 Registro Adicional N 66583 , se habria quitado la vida con arma reglamentaria, se hizo presente ambulancia interno 6752 a/c enfermera Vidarte Lorena quien constato deseso personal de Gendarmeria. Se hizo presente Dr. Sergio RIOS Fiscal actuante Nro. 3 ciudad, Ayte. Fiscal Gustavo Segovia. Presentes personal gabinete científico Poder Judicial Lic. Verónica Ojeda, Directora a/C acc . Crio. Mayor Jara Yolanda, Sup. Zona XII Mariano RUDAZ, Ins. Turno Crio. Sergio Vargas, Of. Enlace Of. Subayte. Geraldine Bujhamer, Of Turno Cria. Primera Of Ppal Maidana Jorge – Of Turno Cria Primera. Prosigo. Ampliaré. Atte.

Crio Pol. LUQUE SERGIO DANIEL – Jefe Unidad»

