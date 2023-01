VILLA ÁNGELA: EL ALBAÑIL AMENAZADO POR UNA JUEZA FUE ATACADO POR ENCAPUCHADOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080.

Marcelo Acosta, el abañil que expuso públicamente amenazas recibidas por la jueza de Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Ángela, Laura Buyatti, realizó este lunes una nueva denuncia en la Comisaría Primera donde aseguró que por la mañana llegaron dos personas a su domicilio a bordo de una motocicleta, le pidieron su celular y le dieron un golpe que lo dejó prácticamente inconciente.

Esto, según Acosta, guarda relación con la denuncia que hizo días atrás. En comunicación aseguró: «Un gendarme me dijo ‘mira Marcelo, con esto lamentablemente te están diciendo que te calles la boca. Matarte no te quisieron matar porque si no hubieran venido directamente a matarte. Pero si te están diciendo callate’».

Según su propio relato, Acosta escuchó un golpe que lo despertó no sabe si fue en la ventana o en la puerta, salió a atender y ahí fue cuando vio a dos personas que lo increparon: «Veo una persona encapuchada en una moto 110 color negra y otra persona al costado me apunta con un revólver en la cara, un flaco alto era, también encapuchado«.

«Me pide el teléfono, ni bien me apunta. Le digo que no tengo y hace un movimiento con el arma, yo me agacho y ahí siento el golpe no sé si de puño o con el arma, la cuestión es que se me nubló toda la vista y me agarró mareo«, agregó.

Después de eso no recuerda con claridad, no puede confirmar cuánto tiempo estuvo en el piso pero sí cuenta que cuando se levantó fue a despertar a su pareja para saber si ella vio o escuchó algo, pero tampoco tuvo suerte. De lo que si se acuerda, es de que «todo el ojo me dolía, me dolía la vista, ahí me di cuenta de que era real«.

SIN PROTECCIÓN

Marcelo Acosta no dimensionó lo que su denuncia iba a provocar. Recién ahora recuerda los dichos de la jueza y reconoce la situación: «Ella en el audio me dijo que tenía poder, hoy me doy cuenta de que sí, sigue teniendo poder, no puedo conseguir un abogado. El que quiere tomar el caso quiere la plata, y plata no tengo«.

En este sentido, también contó a este medio que «Emerenciano Sena me ofreció un abogado, me dijo que me iba a pagar todo él, pero lo llamé para ir a presentarme hoy y me dijo que Emerenciano tiene otras cosas, y que mañana se ocupaba».

«Tengo que estar pensando en que, si salgo de mi casa a hacer algún trabajito, no le llegue nadie a mi familia, no le hagan algo», agregó.

Detalló que no quiso realizar la denuncia, pero «vinieron dos jefes de la primera, comisarios, y me convencieron. Hablé con ellos y me asentaron todo lo que me pasó».

«Yo ya lo asenté, le pedí seguridad a todos, por todos lados hablé y le hice responsable de si me pasaba algo. Me pasó y no hay un responsable«, remarcó y contó que la policía va a su barrio «a preguntarle a los vecinos qué clase de persona soy, si soy bueno, si no soy chorro. Estamos todos locos, me investigan a mi cuando del otro lado me están garroteando«.

LA PRIMERA DENUNCIA

El 22 de diciembre, poco antes de fin de año, se conoció una serie de audios donde se escuchaba a la titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia número 1 de Villa Ángela, Laura Buyatti, insultando y amenazando de muerte a un albañil que reclamaba pagos a la expareja de la magistrada, José Álvarez Tovar.

«Vos venís a encadenarte a mi casa, yo salgo con un revólver y te encajo un tiro en la cabeza. Yo lo conozco al sistema papi, yo tengo todos los poderes, yo manejo el poder, ¿sabes papi? Vos venís a violar mi domicilio particular, yo soy Laura Buyatti y acá estoy yo y mi hija, somos dos mujeres que vivimos sola», dice la mujer en uno de los audios.

«Son negros de mierda que arruinan el país», «tapecito», «la colita, la colita te voy a….», «burro», son algunas de las frases que dijo. El tenor de los insultos elegidos por la jueza hizo que rápidamente el contenido se hiciera viral y llegue a los medios. Por su parte, la jueza le dijo a Diario Chaco que la usaron y que «son cosas que en una discusión se dicen».

El mismo día, una vez trascendida la noticia, fue el mismo Tovar, quien se fue hasta el domicilio del albañil para encontrar una solución. El conflicto habría surgido del vínculo laboral que une a la pareja de la jueza con Acosta. Acosta asegura que Tovar les debía a él y otras 50 personas 300 mil pesos y que solo entregó 50 mil.

Por la situación, un equipo fiscal pidió la investigación por abuso de poder y amenazas por parte de la jueza y confirmó «contenido delictuoso» en su llamada al albañil. Las actuaciones ahora están en manos de una Jueza de Garantías que deberá realizar una información sumaria y elevarla al STJ, esto podría demorarse hasta tres meses, pasado ese plazo el Consejo de la Magistratura podrá destituir o no a Buyatti. En caso de hacerlo, la jueza quedaría sin fueros y podría ser juzgada como ciudadana común.

Fuente: Diariochaco