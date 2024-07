VIDEOS: VECINOS CANSADOS DE QUE UN LADRON ENTRE Y SALGA DE UNA COMISARIA COMENZQARON A EXPONER SUS ROBOS

Los frecuentes robos en diversos barrios del Gran Resistencia no son una excepción en La Rubita, donde una familia se vio obligada a instalar cámaras de seguridad debido a la persistencia de los hurtos cometidos por delincuentes del mismo barrio.

«Este rata, del barrio La Rubita, nos robó unas zapatillas», denunció una vecina del Pasaje Lestani, calle 27. La mujer expresó su frustración, mencionando que el delincuente en cuestión «siempre queda preso y al otro día sale», lo que provocó que muchos residentes se desmotiven a denunciar sus constantes delitos.

La vecina relató que, en el incidente más reciente, fueron a confrontar al ladrón, quien ya no poseía las zapatillas robadas y negó la acusación. En un audio grabado por un hombre que acorraló al sospechoso, se escucha al ladrón negando el robo y diciendo: «A mí no me gusta robar neri, no ando robando, no me llevé las zapatillas, no te estoy mintiendo».

El aumento de robos en la zona ha llevado a los vecinos a buscar soluciones para proteger sus propiedades y garantizar la seguridad en su comunidad.