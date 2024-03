Videos POLICÍA DEL CHACO PROTEGE LOS MONTE NATIVO, ESTABAN DESFORESTANDO, LES SECUESTRARON TODAS LAS HERRAMIENTAS

El procedimiento se realizo en Paraje Arenales en la jurisdicción de LAS BREÑAS, estaban topando sin autorización, la policía detuvo y secuestraron todas las herramientas.-

DICCION. GRAL. SEG. RURAL y AMBIENTAL DEPARTAMENTO SEG. RURAL GRAL. PINEDO

LUGAR Paraje Los Arenales FECHA: 17/03/2024 HORA: 19:50

CAUSA: sup./ Régimen para Actidad Forestal Ley 2079-R

Coordenadas Geograficas -26.682051, -61.390014

SECUESTRO

(01) TOPADORA (CATERPILLER) MODELO D7G SERIE 28A5412 XOLOR AMARILLA CON PALA.

(01) CASILLA DE CHAPA SIN MARCA.

(01) TANQUE SISTERNA DE GASOIL CAP. 3000LITROS

(01) GRUPO ELECTROGENO (DEITZ)

(01) SISTERNA DE AGUA CAP. 1000

En Fecha y horas en mención, se toma conocimiento que en Paraje Los Arenales estarían realizando desmonte ilegal.

Constituida prevención en móvil PT-630 y PT-449 hacia las coordenadas mencionadas distante a unos 75 kilómetros cardinal noroeste de casco urbano Las Breñas, tratándose campo perteneciente a señor Urinoski Hugo de Charata superficie 200 hectáreas aprox. Al ingresar virtud de no poseer portón tras recorrer unos 800 metros constata campamento constituido por elementos antes descriptos entrevistándonos con ciudadano BRANDAM DANIEL EZEQUIEL, arg. 26. Soltero. Instruido, empleado rural, Ddo. Barrio Hipólito Yrigoyen Las Breñas, y el ciudadano BRANDAM MARTIN ESTANISLAO, arg. 38. Soltero. Instruido, topadorista, Ddo. Barrio Hipólito Yrigoyen Las Breñas,. a quien este último estaría como encargado se solicita permiso para actividad forestal mismo manifiesta no poseer, virtud de ser empleado del señor EDGARDO SOBA de las Breñas, que hasta el momento lleva topando un total de 58 hectáreas, y que detuvo actividad por desperfecto mecánico de la topadora. Consultado con Diccion. Bosque Chaco a/c. Inspector VICTOR GALEANO dispuso se proceda al formal secuestro de elementos mencionados epígrafe por sup/ Infracción Regimen para actividad forestal ley 2079-R. Se hace constar que se dejó citado al ciudadano BRANDAM a concurrir al Departamento de Seguridad Rural Pinedo el día lunes 18-03-24 en horario matutino para fines legales que correspondan.

