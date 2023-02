VIDEO VIRAL: ADOLESCENTES PELEARON MIENTRAS LOS ARENGABAN

El hecho ocurrió el domingo por la noche, en la localidad chaqueña de Villa Ángela. Un grupo de jóvenes que se encontraba allí filmó la situación.

Dos chicos se pelearon en plena calle el domingo por la noche en la localidad de Villa Ángela. Un video del momento se viralizó y llamó la atención el grupo de jóvenes que se encontraba allí que no solo no intervino, sino que alentaba que los golpes continúen.

Las imágenes fueron captadas desde el puente del predio Carlos Gardel, de la localidad chaqueña. Allí, los dos menores de edad, por cuestiones que se desconocen, comenzaron a pegarse ante la mirada del resto de las personas.

La Policía, que logró intervenir minutos después, los trasladó hasta la Unidad de Protección Integral, donde fueron citados sus madres y padres. Finalmente, luego de ser notificados de las actuaciones judiciales, los dos menores de edad involucrados en la pelea, quedaron en libertad.

Lo que llama la atención en el video en que los jóvenes que se encontraban en el lugar, armaron una ronda y comenzaron a gritar animando a que la pelea continúe. Lejos de separar a los dos chicos, arengaban y gritaban frases como «dale dale, patéale la cabeza».

Zdero promete poner «orden» y terminar con los piquetes

El diputado provincial y candidato a gobernador, Leandro Zdero, volvió a insistir que ya no da para más el tema de los piquetes en la provincia.

“Capitanich no lo resuelve porque este Gobierno es cómplice de la situación. En el Chaco, nos encontramos con una provincia sitiada, donde los piqueteros, dueños de las calles y/o rutas, le dicen a la gente por dónde cruzar o no. Cada vez que hay elecciones el gobernador, junto a sus funcionarios de escritorio, mienten con el “protocolo” y no se hacen cargo de nada”, indicó.

El legislador presentó hace un tiempo, el Proyecto de Ley 1645/2022, para eliminar los piquetes que nunca pudo tomar estado parlamentario para ser tratado en la Legislatura, ante la mayoría oficialista.

LA LEY ZDERO INCLUYE MULTAS

“Transitar es un derecho, no un privilegio. Nadie debería impedir circular a otro y el que corta una calle debería ser sancionado. El artículo 4º de este proyecto establece sanciones para quienes incumplan las normativas reguladas: se impondrá una multa a los responsables equivalentes al valor de dos mil litros de Nafta Súper, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere corresponder, cuyo producido será destinado a instituciones de bien público que disponga la autoridad judicial interviniente, según la competencia del lugar del hecho», agregó.

LA VIOLENCIA EN LAS CALLES NO DEBERÍA GANARLE A LA PAZ SOCIAL

“No estoy en contra de las protestas ni de las huelgas, pero si alguien quiere hacerlo, debería haber lugares definidos, como lo hacen en Mendoza, sin molestar al otro. En el Chaco hay que poner orden y en los piquetes ahora se suma: la violencia. No debemos permitir que la violencia o la ley del más fuerte en la calle, termine triunfando sobre la paz social que merecemos los chaqueños y tenemos como derecho de transitar libremente”, concluyó Zdero.

«ESTAMOS TRABAJANDO PARA TRANSFORMAR RESISTENCIA Y EL CHACO»

Alejandro Aradas y Leandro Zdero en el marco de la campaña electoral recorrieron los barrios de Resistencia durante el fin de semana. «La comunidad reclama un cambio urgente», dijo el candidato a intendente.

Los diputados y precandidatos radicales Leandro Zdero y Alejandro Aradas unificaron sus agendas proselitistas en la capital chaqueña y en ese contexto, Alejandro Aradas aseguró: «Pudimos recorrer y charlar con vecinos de Resistencia. La gente se muestra agobiada por problemas comunes».

«El crecimiento de la inseguridad y los basurales que se originan por falta de recolección se destacan entre las quejas de los vecinos”, precisó Aradas, postulante a la intendencia de Resistencia de la oposición.

Según explicó, trabaja junto al candidato a gobernador radical Leandro Zdero, con el objetivo en común de dar “una vuelta de hoja a la historia de la ciudad y la provincia conducidos por kirchnerismo”.

«Vivimos sin agua potable, sin luz en gran parte de la provincia, con bandas narcos operando, con una ciudad abandonada, sin atención al vecino, sin servicios mínimos, pero gastando fortuna en espectáculos. Por eso entendemos que necesitamos un cambio en Resistencia y una verdadera transformación en el Chaco», concluyó Alejandro Aradas.

Relacionado