VIDEO: UNA VECINA ENFRENTÓ A UN AUTOMOVILISTA QUE FUE HASTA AV. SOBERANÍA NACIONAL A TIRAR BASURA: «NO SEA TAN PORQUERÍA»

Cansada de que en la zona arrojen basura, que constantemente debe ser limpiada, una vecina filmó a un desconsidero hombre que estacionó su auto en avenida Soberanía Nacional y comenzó a dejar distintos objetos. La mujer, con la cámara de su celular en mano, lo increpó e hizo que recoja todo lo que había descartado.

«No se puede tirar basura, se está juntando y usted está tirando», le dijo la mujer y le pidió que levante todo. El hombre debió cargar nuevamente sus desechos, se metió al vehículo y antes llevó su brazo hacía atrás, exponiendo su molestia con la mujer.

«Todos los días pasan los basureros por todos lados, no es así. No puede venir a tirar la basura acá, porque no deja la basura en su casa», reprochó la ciudadana.

CÓMO DENUNCIAR

Está habilitada la línea de mensajería 3625-162913, donde se espera recibir videos o fotos que inmediatamente serán remitidos para que tome intervención el Juzgado de Faltas, el Juzgado Ambiental y la Dirección General de Inspecciones y así aplicar las sanciones correspondientes.

