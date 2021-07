video# MIGUEL IYA GOMEZ “MI PRIMERA ACCIÓN SERÁ ATACAR EL HAMBRE DEL PUEBLO WICHI”

MIGUEL IYA GÓMEZ a pocos minutos que la junta electoral reconociera el resultado provisorio, el electo presidente envió un mensaje por medio de un video donde se dirigió a los pueblos originarios, a los intendentes, concejales, gobernador explicándole que va a luchar junto a la comunidad para solucionar la problemática de los originarios de raíz, destacando que su primera acción será atacar el hambre de los pueblos wichi del Chaco.-

Iniciando el menajes IYA expresa “Pudimos hoy lograr el objetivo de ganar, aquí no gano Miguel IYA, gano el pueblo indígena toba, mocoví, wichi, de acuerdo a los escrutinio de las mesas escrutadas en toda la provincia del Chaco

Esta es la oportunidad que vamos a demostrar a asentar las bases de un Instituto abierto, plural en donde todos tenemos que estar juntos, ya no tiene que haber diferencia de la CCC, de MIGUEL IYA GOMEZ, de CHAROLE o de otra vertiente “radicales, peronistas, Nepar o de Forja , aquí hay algo que nos une que es la esperanza, esa esperanza es producto de nuestro abandono de nuestro territorio como persona, una falta de presencia como estado del propio idach”.

Continuando hizo referencia de varios dirigente, referentes, habitantes de los pueblos originarios que fallecieron a causa de la pandemia del COVID, dijo “por ellos que apostaron a este proyecto para que aya un despegue social económico político y cultural de nuestros pueblos y lo voy a hacer”. “Asentando las bases como corresponde para que nuestra próximas generaciones no sufran, porque hoy los hermanos lo demostraron, porque sin tener nada fueron a pie, en bicicleta, en moto a votar”.

Agregó “Este pobre hombre es igual al simple indígena, como el elector que hoy deposito su voto en las urnas, que me posibilito ganar hoy en esta elección, de aquí en más me toca demostrar un IDACH abierto que abrase a todas las comunidades, que el IDACH se transforme en la casa de todos los pueblos indígenas de la provincia del Chaco, porque es la madre de todo indígena, esta es la expresión genuina de nuestros padres, de nuestros abuelos”

Se dirigió al gobernador “Vamos a instalar un IDACH que contenga a la poblaciones indígenas , que haya inclusión en lo aboral dentro de estado provincial para que haya presencia indígena institucional y esto me hago cargo de aquí en más SR GOBERNADOR de la provincia Jorge Capitanich espero que me atienda , voy a sentarme con ud para tratar nuestra profunda realidad, espero no me niegue, porque confió mi pueblo y este pueblo no se trata de un sector partidista, porque esta es una causa digna, así como la soñaron varios mentores, Este proyecto de ser necesario lo voy a defender a capa y espada, daré mi vida por mi pueblo” .

Finalmente agrego y se dirigió a los pueblo MOCOVI Y QOM expresando “en mi último discurso en el cierre de campaña le pedí al pueblo QOM Y MOCOVI de que no sientan celos, porque mi primera acción de gobierno será atacar el hambre del pueblo wichi , consiente que vengo cargando una mochila enorme y pesada, me dirijo a intendentes de la provincia donde exista comunidades indígenas no me digan que no hay recursos, los ministerios de la provincia no me digan que no hay recursos, sr gobernador ud no me diga que no hay recursos , porque voy a pedir más recursos para atender las problemáticas estructurales que padecen nuestra gente”, concluyo.-

Relacionado