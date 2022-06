VIDEO: LA ECHARON DE SU TRABAJO Y TIRÓ LA GÓNDOLA DE VINOS

Enviar mensajes, videos, reclamos al 3644404921 – 3644405972.

Comunícate a la radio al 3644688080. –

Una joven de 25 años llamada Evelyn fue despedida de su trabajo en un supermercado chino en Santa Fe y su iracunda reacción se volvió viral en redes sociales, ya que fue grabada mientras arrojaba decenas de botellas de vino al suelo.

El hecho ocurrió el lunes pasado en la ciudad de Rafaela, cuando la joven fue notificada de su despido como empleada del local Apolo e inmediatamente protagonizó un ataque de furia, que la llevó a arrojar botellas de vino, desparramando varios litros por los pasillos.

Al presenciar la violenta reacción de la ahora exempleada, los dueños llamaron a la Policía que acudió al lugar y logró neutralizar la situación al llevar a la joven «fuera de sí» hasta la Comisaría 13 de Rafaela, donde quedó demorada por 30 horas.

La explicación de Evelyn tras su ataque de furia

Una vez liberada, la protagonista realizó un descargo asegurando que su reacción desmedida ocurrió tras recibir maltrato laboral en varias situaciones. Asimismo, dijo que el video «fue editado a conveniencia» por los dueños del supermercado.

“En la primera parte del vídeo, que fue editado a conveniencia, expreso todo esto cara a cara con la persona encargada de emplearme, recibiendo un despido, sin justificación, ignorándome y corriéndome del sitio, sin querer darme al menos una razón”, explicó Evelyn.

“Estuve mal y pagué como la ley, así lo decidió por todo el daño que hice, pero a mí, ¿quién me reconoce el tiempo invertido, mi dignidad, mis ganas de salir adelante?”, remarcó.

“Te largan así, con una mano atrás y otra adelante, de un día para el otro, sin siquiera darte razones, una explicación, una disculpa, al menos. Fui una buena empleada, respetuosa, siempre a disposición, porque desde limpiar pisos hasta cortar fiambre o atender una caja lo hice con muchas ganas”, continuó.

Y concluyó: “Las injusticias a veces no se ven del otro lado, y a mí me jugaron en contra todas esas cosas al momento de reaccionar. Por el momento quería que la gente que vio el vídeo y opina sin saber sepan que detrás de tan grande brote nervioso hay muchas cosas. Yo seguiré el camino legal como corresponde, confiando en que en algún lado hay justicia para los buenos también, y que no hace falta mover cielo y tierra para encontrarla”.

Relacionado