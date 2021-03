 #VIDEO# “JUJUY EN SU PEOR MOMENTO» GERARDO MORALES ACUSA AL FRENTE DE TODOS DE GENERAR VIOLENCIA

Luego de la viralizacion de los videos donde el Gobernador de Jujuy Gerardo Morales enfrentaba a los dirigentes de los pueblos originarios y acusaba a FRENTE DE TODOS de instalar la violencia nuevamente en la provincia, desde el CNPI como representante de los pueblos originarios salieron a responder al Mandatario Jujeño.-

La respuesta fue durísima, ante la entrevista de este medio nos dijeron “El gobernador de Jujuy con 35 % de rechazo en la ciudadanía y con una imagen negativa que cada día crece sin control, transita sus peores momentos de enfrentamientos con el pueblo que alguna vez engañados por estrategias políticas radicales y de prensa, le dio su voto”.

“La tacita de plata como la denominan en el norte Argentino no descansa, todos los días sufre el atropello del gobernador Radical que gobierna Jujuy con pública dictadura y demostrada posición del uso de la fuerza para someter a un Electorado engañado”.

“La humildad del pueblo jujeño esta vez pudo demostrar mediante imágenes y audio, que la corrupción en Jujuy es la comida diaria de la provincia y la impone a fuerza de ley el propio gobernador y su gabinete radical”.

Continuando la entrevista durísimamente detallan “En esta oportunidad el gobernador Radical con facultades mentales totalmente desquiciado y de pública esquizofrenia paranoica, amenaza a vecinos de un barrio por no aceptar su imposición desatada por sus problemas mentales”..

Un popular barrio de San Salvador de Jujuy convivio por más de 25 años muy feliz , con un predio de fútbol y otros deportes ubicado en el corazón del barrio Llamado Campo Verde, esta cancha de fútbol, es el principal de dos campos de juego muy próximos del lugar, es el eje de la locura de Morales, que con la absoluta idea de apoderase del lugar para controlar al popular barrio que lo voto de modo contrario en las últimas elecciones, impulsa una creación de una escuela en el campo deportivo, descartando los otros predios por tener una ubicación distinta a sus pretensiones políticas.

Relacionado al tema específico educación – deporte agregaron “La verdad de toda esta puesta en escena del loco, es que los vecinos de campo verde quieren la escuela en cualquiera de los campos deportivos aledaños que existen a metros del obsesionado campo central o que refaccione una escuela abandonada muy cercana y quedó muy demostrado que el pueblo no manda ni gobierna a través de sus representantes, por lo menos en Jujuy manda el loco, por qué fueron atacados de modo increíble como muestran las imágenes del vídeo en cuestión”.

“El barrio y sus vecinos en la mayoría Originarios de Jujuy resisten a la imposición del “Loco Gobernador” como lo tildan en toda la ciudad, con las consecuencias que implica ser opositor o pensar diferente a una persona Altamente peligrosa con serios problemas psicológicos de público conocimiento”.

Pensar distinto o diferente al «Loco” es ser enemigo mortal del radical enfermo y sobrevivir escapando de las fuerzas de seguridad que responden al funcionario y que pueden armarte una causa penal para encarcelar a cualquiera que no comulgue con el contador Gobernador de Jujuy que irreversiblemente necesita ayuda profesional.

Consultamos al Coya Jujeño presidente del CNPI consejo nacional de política indígena, Daniel Segovia y nos dijo: Jujuy tiene en sus manos la solución y es el voto, puede optar por hacer gala de la valentía coya de salir a la calle y enviarlo a tratamiento psicológico o preso o puede seguir sometido bajo la permanente peligrosidad de una persona que no está apta ejercer nada. SENTENCIÓ EL PTE DEL CNPI.

“Cuánto tiempo más la población Originaria en su mayoría de Jujuy soportará esta locura no podemos precisar, esperando que no sucedan consecuencias irreparables, aunque es importante que las autoridades nacionales tomen parte en esta peligrosa situación, que ante cualquier análisis legal psicológico y político que no llegue a tiempo y puede tornarse irreparable”.

Segovia finalizo diciendo “La democracia en Jujuy no existe, el pueblo convive bajo el peligroso estado mental de una persona que hasta demuestra probadamente síntomas y signos de Demencia, en virtud del comportamiento agitado con cambios de personalidad, falta de autocontrol o irritabilidad extrema, con un nerviosismo muy frecuente, altibajos emocionales, se lo ve muy ansioso, con directa conexión con paranoias”.

