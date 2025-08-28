VIDEO E IMAGENES «SECHEEP REALIZA IMPORTANTES MEJORAS EN EL SERVICIO ELÉCTRICO EN TRES ISLETAS»

La empresa estatal de energía SECHEEP continúa con su plan de intervenciones en distintas localidades del interior chaqueño, con el objetivo de fortalecer la infraestructura eléctrica de cara a la temporada de verano 2025-2026. En la ciudad de Tres Isletas, ya se ejecutaron varias obras claves para mejorar la calidad del servicio y ampliar la cobertura en zonas urbanas y periurbanas.

Entre los trabajos más destacados en esta localidad, se llevó a cabo el mejoramiento de la línea de media tensión sobre Avenida Lisandro de la Torre, una de las arterias principales de la ciudad. Esta intervención permite optimizar la distribución eléctrica y reducir las interrupciones en el suministro.

Además, vecinos de las quintas 140, 63 y 73 se vieron beneficiados con la ampliación del servicio, incorporando nuevas conexiones que responden al crecimiento poblacional en estas zonas.

También se ejecutaron tareas de mejoramiento del servicio eléctrico en la Quinta 80 y el Barrio Sueños Compartidos, sectores que venían presentando dificultades en el suministro, especialmente en los meses de mayor demanda.

Desde SECHEEP informaron que estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento, ampliación y modernización de la red eléctrica en toda la provincia, con prioridad en aquellas áreas donde el crecimiento urbano exige una mayor capacidad de respuesta.

Las autoridades locales y los vecinos celebraron estas mejoras, que no solo apuntan a garantizar un suministro más estable durante el verano, sino también a acompañar el desarrollo de la ciudad con servicios de mayor calidad.

