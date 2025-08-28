DETUVIERON A UN HOMBRE POR EL PRESUNTO ABUSO DE LA NENA HALLADA EN TACO POZO

El hombre detenido.

Un hombre que era parte de la familia de la niña que había desaparecido en Taco Pozo, fue detenido este miércoles, acusado de supuesto abuso sexual con acceso carnal.

La menor de 11 años que había desaparecido en dicha localidad y luego encontrada en medio del monte, en el Paraje «El Laurel», se encuentra actualmente internada en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.

La tía de la niña, de 37 años, denunció el supuesto abuso sexual a su sobrina, de parte de su ex pareja.

O.G. de 54 años fue detenido este miércoles a las 16:45, en el Paraje «El Laurel», conforme lo dispuesto por la magistratura actuante. Fue alojado en la Comisaría de Taco Pozo.