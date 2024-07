VICTORIA VILLARRUEL ROMPIO EL SILENCIO TRAS INTERNA POR SU COMENTARIO SOBRE FRANCIA

Y agregó: ««.

El mensaje publicado por Victoria Villarruel generó un gran enojo dentro del Gobierno y derivó en que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei se acercara a la Embajada de Francia para pedir disculpas y «desactivar» un conflicto, vale aclarar que el presidente en las próximas horas viajará a ese país y tendría una reunión con Emmanuel Macron.

El Gobierno reconoció el distanciamiento entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Tras el posteo de la vicepresidenta contra de Francia, la tensión entre Victoria Villarruel y Javier Milei creció, y este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni aseguró que “El tema generó un ruido mediático que no debió generarse. Es un tema en donde no estamos de acuerdo, hay opiniones personales entremezcladas con pasiones futboleras y pasiones de gobiernos».

“No generó ninguna rispidez, solo fue un comentario que no representaba la decisión del Gobierno. Hizo más ruido que lo que fue, fue una pavada”. Tras ello el funcionario confirmó que el presidente Javier Milei y su vice “no hablaron en estos días”.

Y agregó: “No somos tres personas que gobiernan a la Argentina. Una persona da una opinión, otra da otra, y hay que tratar de desacartonarnos y respetar las opiniones libres”.

Luego agregó que pese al encuentro que tuvo la secretaria general de la Presidencial, Karina Milei, en la embajada francesa para aclarar y disculparse por los dichos de Villarruel, «no hubo nada malo, ni generó ninguna rispidez de ninguna índole».

«Fue un comentario que no representaba la opinión del gobierno y eso nada tiene que ver una cosa con la otra.Y no, el Presidente no ha hablado con la vicepresidente en estos días”, remarcó Adorni en torno a los dichos del senador Francisco Paoltroni quien cruzó a Milei por sus críticas a Villarruel y afirmó: «Está mal desautorizar a una vicepresidenta».

Las declaraciones del vocero llegan luego de que el propio Presidente se refiriera a lo sucedido, calificara el mensaje de Villarruel como algo que “no fue feliz” y revelara que fue su hermana Karina, secretaria de la Presidencia, quien logró que el vínculo diplomático con el país europeo se mantuviera sin que el conflicto pasara a mayores. “No fue un tuit feliz porque a través de una cuestión deportiva no se puede armar un quilombo institucional en términos diplomáticos. Lo arregló Kari. Los franceses estaban enojados. Las cuestiones deportivas se resuelven en el plano deportivo. Pero ya está. Cosas que pasan”, expresó Milei en Neura.

“No hay ningún problema. Ya se resolvió. ¿Le tengo que contar las costillas? Seguramente haya cosas que yo hago y no le gusten, ¿cuál es el problema? En el 95% de las cosas coincidimos con Villarruel”., agregó el mandatario. Además, dijo que la secretaria de Presidencia se reunió con el embajador Romain Nadal y que le comunicó el pedido de disculpas de parte del Gobierno por el comentario de la titular del Senado.