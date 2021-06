VICTOR ZIMMERMANN “MI RECLAMO TIENE QUE VER CON DEFENDER LOS DERECHOS CHAQUEÑOS ANTE EL GOBIERNO FEDERAL”

En el programa de Pica Picante que se emite por la Pórtico FM 105.5 se entrevistó al senador nacional por la UCR, Victor Zimmermann quien habló del cruce que tuvo con el interventor de ENERGAS, Lic. Federico Hernal, siempre reclamando por DEFENDER LOS DERECHOS CHAQUEÑOS ANTE EL GOBIERNO FEDERAL.



El senador dio a conocer la situación en que se encontraban cuando se dio el cruce con el interventor y dijo “En el día de ayer tuvimos una reunión con dos comisiones, la de Energía con la de Presupuesto y Hacienda, donde se presentaron senadores de todo el país y representantes para discutir un proyecto de ley donde se quiere dar un subsidio multimillonario a las provincias de zonas frías para que el gas natural este a un 30% de costo más bajo”.

Además, dio a conocer los motivos de su reclamo “Si bien estoy a favor de desarrollar el gasoducto en el Chaco, actualmente en el norte donde tenemos el mayor índice de pobreza no existe el gas natural, por ende, lee estaríamos dando una suma multimillonaria al sector sur y no habría beneficios para nosotros, además ellos no conocen la realidad de estas provincias así que les pedimos que no sigan diciendo cosas inciertas”

Finalmente se refirió específicamente al planteo que llevó a cabo y dijo “Otro tema que también plantee fueron los elevados costos que tenemos por el servicio de Luz eléctrica, si bien en las zonas frías se necesita por el clima el gas natural, en el sector norte es necesario tener aires acondicionados por las elevadas temperaturas, lo que deberían tener en cuenta para darnos una tarifa diferencial de energía eléctrica”.

Relacionado