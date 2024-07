VIAJARON MAS DE 15 HORAS PARA LLEGAR CON UNA OVEJA A LA ARGENTINA, MIRA LA RAZON

El martes pasado, a las 4 AM, con “Agraria Serena”, un ejemplar de la raza ovina Hampshire Down ya cargada en el camión, un grupo de la Escuela Agraria de Montes, Canelones, en Uruguay, partió rumbo a la ciudad de Buenos Aires. Habían previsto un viaje de nueve horas; sin embargo, terminaron siendo más de 15 debido a una retención de más de seis horas en la frontera de Gualeguaychú, Entre Ríos. Cruzaban la aduana para participar en la Exposición Rural de Palermo.

A pesar de los contratiempos, ahora en el pabellón Ocre, Jonathan Suárez, uno de los profesores de la escuela, aseguró que todo valió la pena. “Lo que buscábamos era estar en el podio [de la máxima competencia que es la Rural]; es lo que esta muestra representa para la raza en América Latina”, comentó Suárez.

La escuela es técnica y enseña oficios a estudiantes de entre 12 y 18 años que se encargan de cuidar a los animales. Aunque solo “Agraria Serena” viajó a la exposición, la escuela prepara a unos ocho animales y cuenta con 75 hectáreas y cerca de 380 ovejas, muchas de las cuales son donadas.

Cuatro de los estudiantes llegarán el martes y se quedarán hasta el jueves. “Es una enseñanza enorme la que les deja a los estudiantes llegar a una exposición tan grande donde se ven un montón de cosas que no se ven todos los días e incluso muchas razas y animales que no están en Uruguay”, añadió Suárez. Además destacó la importancia de vincularse con cabañas locales y el aprendizaje obtenido de la preparación de los animales. “Esto implica mucho desde el momento en que ellos salen de la escuela y quedan capacitados para trabajar en cabañas”, dijo.

«Agraria Serena» con la casaca celeste ANEP/UTU

Según detalló, durante la semana, los estudiantes destinan al menos tres días, cinco horas por día, para preparar a los animales. “El día a día es sacarlos de la cabaña a los verdeos y preparar todo para que puedan volver a la tarde, y de eso se encargan todos los estudiantes supervisados por nosotros”, explicó.

Iniciativa

La idea de viajar a la Argentina para participar en la exposición surgió después de la Expo Rural Prado del año pasado. A partir de ahí, comenzaron con todo el proceso burocrático. Sin embargo, debido a los requisitos, no supieron con certeza que realmente podrían venir hasta abril pasado.

“Fue muchísima la papelería por la cantidad de certificaciones que nos pedían tanto en Uruguay como en la Argentina. El Senasa y el Ministerio de Ganadería de Uruguay son muy exigentes, y eso llevó mucho tiempo porque no es fácil trasladar un animal de un lado a otro por los riesgos sanitarios que implica”, relató.

La escuela obtuvo premios en Uruguay

Señaló que llegaron a la frontera con la Argentina a las 10 de la mañana y desde ese momento hasta las 14 estuvieron parados esperando cruzar. Luego los retuvieron unas dos horas más en la aduana argentina. Habían olvidado declarar los instrumentos que traían para acondicionar a “Agraria Serena” para la competencia.

Gonzalo Biscazo, el profesor experto con más años de experiencia, es el principal encargado del trabajo con los ejemplares y quien preparó a la oveja para competir. “Agraria Serena”, bautizada así por su tranquilidad, competirá en la categoría “diente de leche” porque no llega a tener un año.

La competencia en la Rural ANEP/UTU

“Toda cabaña quiere poder llevarse algún galardón, pero, más allá de eso, buscamos compartir experiencias y vincularnos con grandes cabañas que tiene la Argentina y que los estudiantes se lleven una experiencia inolvidable”, remarcó Suárez.

Este 2024 Hampshire Down cumple 80 años desde que la raza llegó al país y desde la conformación de la Asociación Argentina de Criadores de Hampshire Down. La raza es principalmente una raza de biotipo carnicero, enfocada en la producción de carne. Aunque también produce lana, esta no tiene gran valor comercial debido a su largo de mecha y la presencia de fibras pigmentadas que dificultan el teñido. A pesar de esto, su alta productividad en carne hace que sea económicamente atractiva para los productores.

Según detallaron desde la asociación, el origen de la raza se remonta a la Wiltshire Horned, conocida por su gran tamaño, aunque los ovinos del condado de Hampshire, aunque de menor tamaño, tenían una mejor conformación y calidad de lana. Los criadores comenzaron a cruzar las razas Wiltshire y Hampshire con otras, como South Down, para mejorar sus características, logrando finalmente la creación de la raza Hampshire Down gracias al trabajo de criadores como William Humphrey.

En la Argentina los primeros registros de importación de Hampshire Down son escasos, pero destacan se figuras como Héctor Casares, quien importó y mejoró la raza a partir de 1894. Su sobrino, Rolando E. Casares, continuó esta labor logrando numerosos éxitos en exposiciones. En 1947 se fundó la Asociación Argentina de Criadores de Hampshire Down, reflejando el crecimiento y la importancia de esta raza en el país.