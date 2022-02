VERÓNICA LOZANO MOSTRÓ COMO QUEDARON SUS PIES TRAS LA CAÍDA

El relato en primera persona de la conductora que será operada de los tobillos, luego de caer desde siete metros de altura, durante sus vacaciones.

La conductora de Cortá por Lozano (Telefe), intentó llevar tranquilidad a sus seguidores, al mostrarles varias fotos de sus pies vendados, luego de haber caído desde siete metros de altura mientras se trasladaba en una aerosilla en Aspen, Estados Unidos.

La exmodelo y también psicóloga se fracturó ambos tobillos y deberá ser operada, tras sufrir un accidente durante sus vacaciones. Por lo que, mientras espera la intervención quirúrgica y posiblemente varias semanas después, se moviliza a través de una silla de ruedas, según mostró en otra foto.

EL RELATO EN PRIMERA PERSONA

Lozano dialogó con su equipo en «Cortá por Lozano» y recordó: “Fue horrible, un accidente muy espantoso y estoy vida de milagro. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”.

Y continuó explicando que se trataba de “una silla séxtuple (para seis personas) donde íbamos tres personas: mi instructora, Analía Franchín y yo. Ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban pero falló, entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que paren la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo”, señaló Lozano.

“Fue una secuencia de terror horrible. Nunca me llegó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aeroisilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado de agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”, continuó.

“Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. Anita gritaba y la instrutora me decía ‘aguanta’. La gente gritaba”, expresó. En ese momento de su relato, Verónica no pudo contener el llanto cuando reconoció: “La virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”.

“El doctor me ve el miércoles y me opera el jueves los dos talones a la vez. La operación durará 4 horas y es boca abajo. Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confió”.

En cuanto si hubo alguna comunicación de Aspen Snowmass, el exclusivo centro de esquí donde se accidentó, la pareja de Jorge Corcho Rodríguez reconoció que hasta el momento “nadie se contactó con ella para ver cómo estaba”. Y avisó que “hay abogados trabajando en el tema”.

En principio, el periodista Ángel De Brito adelantó que Verónica Lozano se había lastimado mientras esquiaba durante sus vacaciones en Aspen, Estados Unidos, pero luego se conoció que las lesiones fueron de gravedad, ya que la conductora cayó desde unos siete metros de altura.

Tras el hecho, la también psicóloga fue internada en el Aspen Valley Hospital, donde será operada para su completa recuperación ya que, en la caída, se fracturó uno de los tobillos y el en el otro tiene un esguince.

«Al principio se habló del accidente que sufrió Vero Lozano en Aspen con cierta liviandad pero la realidad es que se cayó de ocho metros, tiene un tobillo fracturado, el otro con un esguince, la tienen que operar en breve en Estados Unidos y le esperan 4 meses de rehabilitación», explicó el jueves Marcela Tauro en Intrusos.

«Tiene por lo menos cuatro meses de rehabilitación mínimo en silla de ruedas. Me dijeron que es mucho más grave de lo que ustedes saben allá, en Argentina», completó Tauro.

EL VIDEO DE LA CAÍDA QUE CIRCULA EN ASPEN

