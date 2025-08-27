VERGONZOSO: EL CHAT ENTRE LILIA LEMOINE Y MARTÍN MENEM DURANTE EL CRUCE CON MARCELA PAGANO

Marcela Pagano apuntó a Martín Menem y Karina Milei por el escándalo de corrupción

Marcela Pagano habló con Jorge Rial en «Argenzuela» (C5N) y apuntó de manera contundente contra Martín Menem y Karina Milei por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), alegando que «nadie está cuidando a Javier Milei».

En este sentido y tras lo sucedido con la diputada de La Libertad Avanza, la ahora legisladora de «Coherencia» cuestionó el accionar del titular de la Cámara baja: «El Presidente de la Cámara, Martín Menem, que evidentemente está muy nervioso, pretende callarme y callar a mi espacio con una persona que no está en el pleno uso de sus facultades».

«Menem está nervioso por sus vínculos con la droguería Suizo Argentina, no lo puede esconder y manda a hacer estos papelones que no son ni de quinto año de la secundaria», agregó, en torno a lo sucedido mientras Guillermo Francos brindaba su informe en el Congreso.

«Me querían callar para que no dijera que esto es un golpe institucional y nadie lo está cuidando al Presidente. Es una vergüenza. Quisiera que se investigue a todo el entorno del Presidente. Incluso a la hermana, que se investigue, que los aparten«, aseguró.

Y reiteró: «Los que estén sospechados de corrupción que se aparten, hasta tanto la Justicia investigue. Que se aparten y si no son corruptos, que vuelvan. Creo en la Justicia y espero se sostenga lo que militamos en campaña: el que las hace, las paga».