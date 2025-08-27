HAY DOS DETENIDOS POR LA AGRESIÓN A MILEI EN LOMAS DE ZAMORA: QUIÉNES SON

También se vivieron momentos de tensión entre los manifestantes (Foto: AFP).

Momentos de extrema preocupación se vivieron durante la caravana presidencial en Lomas de Zamora. Javier Milei y toda su comitiva fueron evacuados de urgencia por los incidentes que se registraron al llegar a la plaza central de la localidad bonaerense.

La Policía detuvo a dos personas por el ataque a la camioneta que llevaba al Presidente, su hermana, Karina Milei, y el candidato José Luis Espert.

Uno de los detenidos fue identificado como Thiago Florentín, militante del Movimiento Teresa Rodríguez Votamos Luchar.

Bajo el título, “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya!“, la agrupación piquetera emitió un comunicado donde reconoció su responsabilidad en el ataque.

“En el marco de la campaña por la farsa electoral, este miércoles 27 Javier y Karina Milei, Espert y su séquito ajustador intentaron hacer una caravana y acto en Lomas de Zamora”, comienza el mensaje.

Luego, indican que “horas antes, jubilados, docentes, desocupados, y cientos de vecinos se fueron juntando en inmediaciones de la plaza Grigera”.

“La bronca y el repudio es tal que apenas pudo pasar saludando arriba de una camioneta. En el marco de la enorme expresión de bronca que se le mostró a su llegada, nuestro compañero Thiago Florentin fue detenido y llevado a la Comisaria 1 de Lomas de Zamora”, reconocieron, para luego insistir por su liberación y concluir con la consigna “A dónde vayan los iremos a buscar”.

El MTR Votamos Luchar pidió por la liberación de su militante luego del ataque a la comitiva presidencial (Foto: MTR).

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, responsabilizó al kirchnerismo por lo sucedido. “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más”, escribió en X.

