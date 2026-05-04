Ver para Ser Libre es una propuesta nacional, articulada con las provincias, que tiene como objetivo garantizar el acceso a la salud visual de niñas, niños y adolescentes de entre 6 y 17 años en situación de vulnerabilidad en todo el país.

A través de dos unidades móviles totalmente equipadas, se brindarán hasta 200 consultas oftalmológicas diarias, incluyendo la entrega gratuita de anteojos para quienes lo necesiten.

En el inicio del operativo en la provincia del Chaco, durante 10 jornadas se recorrerán más de 30 localidades y parajes, acercando este servicio esencial a cada comunidad.

En el día de hoy, 4 de mayo, en el horario de 9 a 17 horas, el operativo se encuentra en la localidad de Villa Río Bermejito EEP N* 138

Municipalidad de Villa Río Bermejito Omar Reis Leandro Zdero Ministerio de Capital Humana de la República Argentina

@Ministerio de Desarrollo Humano

Relacionado