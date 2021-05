VEDA Y POLÉMICA: DETUVIERON A DOS PESCADORES EN LA ISLA DEL CERRITO

Desde Mujeres al Frente denunciaron el accionar policial, ya que uno de ellos se encuentra internado en el Perrando.

Este viernes por la tarde, según indicó la Policía, tras realizar un operativo de control vehicular en el acceso a la localidad de la Isla del Cerrito, detuvieron a dos hombres que tenían 20 pescados, a pesar de que rige la veda comercial y deportiva por la bajante del río Paraná.

Alrededor de las 17, demoraron un automóvil Renault Kangoo, en el cual viajaban dos personas de 19 y 40 años. Al revisar el compartimiento trasero del rodado, constataron que estos llevaban 20 peces cazados.

En ese momento, los agentes le informaron que procederían al secuestro de lo hallado por incurrir en infracción, ya que la pesca está prohibida por temporada de veda.

Ambos sujetos quedaron demorados y se generó un tenso cruce con los efectivos, lo cual quedó registrado en un video que grabó una mujer.

Desde la Agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialista Emerenciano calificaron al procedimiento de “ilegal” e “irregular”. “Hoy se llevó a cabo otro procedimiento ilegal por parte de la Policía del Chaco hacia trabajadores que viven de la pesca”, remarcaron.

“No solamente sacaron de manera violenta a los pescados sino que también golpearon ferozmente al trabajador, cuya secuencia fue filmada por una señora del lugar. Asimismo, en estos momentos, 22 horas del viernes 28 de mayo, el trabajador se encuentra gravemente internado en el Hospital Perrando, por los golpes propiciados por la Policía del Chaco”, denunciaron desde la organización.

Asimismo, indicaron: “Repudiamos este hecho y llamamos al Gobierno que se investigue y saque de funciones a los policías golpeadores que, al parecer, no solo odian a los pobres sino al que trabaja. No es la primera vez que suceden hechos como estos; hoy registrados y que son pruebas fehacientes, no solo del procedimiento ilegal sino de cómo se comportan con los pobres, bajo la excusa de cuidarnos por la pandemia”.

“Queda demostrado la marcada xenofobia dentro de las fuerzas policiales; la falta de preparación de los agentes de policía, y la preparación limitada que tienen en cuanto a materia de respeto a las personas en toda su integridad. Es inadmisible que estos hechos sucedan en democracia, pero mucho peor que lo tomemos como normal”, remarcaron.

“La pandemia del horror está en marcha y no es el Covid, sino los uniformados que persiguen a los trabajadores pobres. Nuestro repudio y urgente esclarecimiento del hecho con castigo a los responsables”, concluyeron.

