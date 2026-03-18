VÁZQUEZ REPRESENTÓ AL CHACO EN LA REUNIÓN FEDERAL DEL DEPORTE 2026

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, profesor Fabio Vázquez, participó de la Primera Reunión Federal del Deporte 2026, desarrollada en el CeNARD, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Del encuentro formaron parte el subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, junto a secretarios, ministros y representantes de las áreas deportivas de las distintas provincias del país. La reunión tuvo como eje central generar un espacio de intercambio y trabajo conjunto, abordando temas clave para el desarrollo deportivo federal. Entre los principales puntos tratados, se destacaron la organización de los Juegos Nacionales, la implementación de programas deportivos, el fortalecimiento institucional y la planificación de calendarios para el presente año. En ese marco, se presentaron los lineamientos de los Juegos Deportivos Nacionales 2026, cuya instancia final se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata del 2 al 7 de noviembre. Asimismo, se anunciaron los Juegos Nacionales de Adultos Mayores, que se realizarán del 28 de septiembre al 2 de octubre en San Juan.

Durante la jornada también se abordaron beneficios destinados a instituciones deportivas, como el régimen tarifario que contempla un 30% de ahorro de energía para clubes que deben reempadronarse, y la asistencia mediante subsidios a proyectos en el marco del programa Clubes en Obra.

En este contexto, Vázquez destacó la importancia de estos espacios de articulación federal: “Es fundamental poder participar de estas instancias donde se definen políticas públicas deportivas que impactan directamente en nuestras provincias. Nos permite planificar con anticipación y fortalecer el desarrollo del deporte en Chaco”.

Finalmente, el titular del Instituto del Deporte Chaqueño subrayó que “seguimos gestionando herramientas y programas que beneficien a nuestros clubes, instituciones y deportistas, consolidando un trabajo articulado con Nación para potenciar el deporte en toda la provincia”.

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