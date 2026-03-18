MES DE LA MUJER: OPERATIVO DE SALUD INTEGRAL, VACUNACIÓN Y ASESORAMIENTO EN RESISTENCIA

Este miércoles, en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Salud, llevó adelante este miércoles un operativo integral en la Plaza 25 de Mayo, en articulación con el Municipio de Resistencia.

La jornada incluyó testeos rápidos de VIH y Sífilis, aplicación de vacunas del calendario nacional y antigripal, además de asesoramiento legal en diversidad y género. En este sentido, Mariano Galeano, coordinador de Salud Integral, Género y Diversidad, destacó la importancia del trabajo conjunto: “Estamos fortaleciendo la prevención y la concientización”. Uno de los ejes principales fue la promoción del testeo de VIH, un procedimiento gratuito, confidencial y rápido, que permite obtener resultados en 15 minutos a partir de una pequeña muestra de sangre.

“Trabajamos de manera coordinada con el Servicio de Infectología del Hospital Perrando para garantizar el acompañamiento y el inicio inmediato del tratamiento en caso de ser necesario”, explicó Galeano.

Por su parte, la jefa del Departamento de Inmunizaciones, Noemí Barrios, destacó la alta concurrencia en la posta de vacunación, especialmente de adultos mayores. “Además de completar los esquemas del Calendario Nacional y la vacuna contra el dengue, la dosis antigripal es actualmente la más solicitada”, señaló.

Asimismo, recordó que las vacunas están disponibles en centros de salud y hospitales de toda la provincia, e instó a reforzar las medidas de prevención, como el lavado de manos y evitar aglomeraciones, para complementar la inmunización.

Cronograma de próximos operativos

-Viernes 20 de marzo Resistencia: de 18:00 a 20:00, en la intersección de avenidas 9 de Julio y España (frente al Nuevo Banco del Chaco). Se realizarán testeos de VIH, Sífilis y vacunación.

-Viernes 27 de marzo- Villa Ángela: de 09:00 a 13:00, en la plaza central, con testeos gratuitos de VIH y asesoramiento integral.

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