VANINA FRANCO: “HOY SE CONMEMORA LA LUCHA POR LA EQUIDAD DENTRO DEL FÚTBOL”

En el Día Internacional del Fútbol Femenino, la arquera que se consagró en el Torneo Nacional de Fútbol Femenino del 2019, se refirió a la lucha por el crecimiento de las mujeres en este deporte y los avances.

El camino de las mujeres en el fútbol ha estado lleno de obstáculos, pero poco a poco han logrado significativos avances que fueron rompiendo las barreras que existen en un deporte asociado comúnmente a los hombres. Vanina Franco, arquera del Club San Fernando y del Seleccionado Chaqueño, dialogó con Radio Provincia del Chaco y habló sobre la situación del deporte en el Día Internacional del Fútbol Femenino.

La vigente campeona del Torneo Nacional de Fútbol Femenino en el 2019, debido a que post pandemia no se ha vuelto a realizar la competencia, dijo que “hoy se conmemora la lucha por la equidad dentro del fútbol”. Y si bien mencionó que esto “se logró hace mucho”, evidenció que se encuentra “estancado en el interior”.

Habló sobre la diferencia que se muestra a nivel nacional e internacional en relación a lo que sucede con el deporte en la provincia. “Vos ves esa evolución en otros lugares y vos acá esperando”, expresó. Además mencionó la dependencia que tiene el sector con el deporte masculino, en relación a la ocupación de las canchas. “Dependemos de las canchas donde no jueguen el masculino. Sarmiento y For Ever no prestan sus canchas locales”, manifestó Franco, y añadió que juegan en otras “canchas alternativas”.

Por otra parte, mencionó que no se cuenta con divisiones inferiores para las chicas menores a 16 años. En ese aspecto, expresó que “hacen encuentros con otros equipos, no profesionalmente ni dentro del campeonato». Aun así, destacó la gran presencia de chicas que empiezan a dedicar a la disciplina. “Nosotras desde fuera vemos un montón de chicas, vemos planteles grandes cuando antes éramos justas, 12 o 13 jugadoras, y ahora tenemos que elegir entre 25 jugadoras y me parece genial”, comentó.

“Se nota que va creciendo», destacó. Dado el incremento de oportunidades y de interés en el deporte femenino, la arquera remarcó la necesidad del acompañamiento de la Liga para lograrlo y que no se “estanque ahí”. Además, mencionó que a nivel nacional en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, que se jugó en la cancha del “Xeneize”, se llenó el estadio con más de 30 mil personas. “Ahí ya ves lo que genera hoy en día el fútbol femenino”, añadió.

Asimismo, si bien destacó que a nivel nacional se profesionalizó la carrera en 2019 y desde entonces en Buenos Aires aumentó, tanto el número de jugadoras como el aumento en los sueldos, la provincia del Chaco no corre con el mismo destino. “Nosotras acá directamente no contamos con eso”, expresó la arquera, y agregó que desconoce de si hay “conversaciones” sobre el tema. “Espero que en algún momento podamos tener algún tipo de ingreso o ayuda dentro de la liga chaqueña”, manifestó.

Entre otros temas tratados, destacó la presencia y el crecimiento del arbitraje femenino. “Me parece súper que le den ese espacio a la mujer dentro del arbitraje, que se lo vaya ganando a medida que vaya demostrando”, dijo. Asimismo, también destacó “que se les de espacio a las mujeres dentro de la dirección técnica”. Por último, volvió sobre el fútbol femenino y comentó que hasta los varones de tercera división cobran y ellas no. “Me parece que la primera del femenino tendría que ser de mismo nivel que la primera del masculino porque se entrenan de la misma manera y se juegan contra los mismos equipos. Me parece que sería lo ideal”, concluyó.

