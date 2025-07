VACACIONES DE INVIERNO CON FOCO EN EL APRENDIZAJE Y GRANDES DESAFÍOS EDUCATIVOS EN CHACO

PÓRTICO MULTIMEDIOS: envíanos información, audios, mensajes al 3644-688080/3644-404921

La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, hizo un balance del primer semestre del año y adelantó las iniciativas para el receso invernal, que arrancará el 21 de julio, y para la segunda parte del ciclo lectivo. La lectura, la estabilidad docente y el uso responsable de la tecnología en las aulas, son los ejes centrales de la gestión.

Con el receso invernal a la vuelta de la esquina, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, desgranó el balance del primer semestre y presentó la hoja de ruta para las próximas semanas y el segundo tramo del ciclo lectivo. La formación, el fomento de la lectura y la incorporación responsable de la tecnología en el aula se perfilan como los pilares de su gestión.

La lectura en primer plano: «Chaco Lee» toma las vacaciones

La ministra dijo que el Ministerio de Educación apuesta fuerte a que las vacaciones de invierno sean sinónimo de «aprendizaje y recreación». «La estrella de este receso será la Feria Provincial del Libro `Chaco Lee´, que se desarrollará del 16 al 20 de julio, con actividades para todas las edades en Resistencia, Fontana y General San Martín», expresó.

“Queremos acercar el libro y la lectura a todos», enfatizó Naidenoff, destacando la inédita iniciativa de llevar la feria del libro a las unidades educativas en Contextos de Encierro, garantizando que el eje de «alfabetización» no se detenga. Sintetizó que en la feria habrá presentaciones de libros, diálogo con escritores, narraciones, talleres, juegos, espectáculos artísticos y títeres, múltiples y variadas propuestas para disfrutar de la lectura en comunidad, todo con entrada libre y gratuita, conformarán una agenda diversa y accesible.

Para conocer el cronograma completo, los interesados podrán consultar el sitio web del Ministerio de Educación (educacion.chaco.gob.ar) y sus redes sociales.

Un hito histórico: Titularización docente, un «sueño materializado»

A modo de balance, este primer semestre del año marcó un antes y un después para el sector docente con la implementación de la Ley de Estabilidad y Garantías Laborales. «Un logro largamente anhelado que fue fruto de un meticuloso trabajo en mesa técnica con los sindicatos docentes, y las Juntas de Clasificación para asegurar la transparencia», señaló Naidenoff.

“Estamos hablando del sueño de muchos docentes que se materializa», afirmó Naidenoff, detallando que el proceso ya finalizó para el nivel de Educación Superior y presenta importantes avances en otros niveles. «Estamos firmando ya las titularizaciones en los Centros de Educación Física, y avanzamos muchísimo con secundaria», precisó, reconociendo la complejidad de este último nivel debido a la gran cantidad de espacios.

Desafíos persistentes y el llamado al «compromiso social»

Pese a los avances, la ministra no eludió los desafíos pendientes, especialmente en el nivel Secundario. Las estadísticas en «comprensión lectora y matemática» resultan «alarmantes», reconoció Naidenoff, haciendo un enérgico llamado a la «corresponsabilidad de familias y sociedad*. «Si no tenemos el compromiso social de todos, sinceramente, no vamos a salir», sentenció.

Adelantó que para revertir esta compleja situación, la provincia lanzará «capacitaciones virtuales para docentes» a través de la plataforma TICMAS, en convenio con Infobae, incorporando además «herramientas de Inteligencia Artificial». Indicó que la propuesta también contempla una nueva mirada sobre la educación de adultos.

Finalmente, Naidenoff confirmó la próxima presentación de un anteproyecto de ley para regular el uso de celulares en todos los niveles educativos. La iniciativa prevé que el primer ciclo de primaria no utilice dispositivos, mientras que para secundaria se promoverá «un buen uso del dispositivo, a criterio del profesor y en función de la currícula». La propuesta buscará establecer reglas claras para el uso pedagógico y recreativo, fomentando alternativas como el ajedrez o juegos de lógica durante los recreos.

