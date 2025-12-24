VACACIONES 2026: EL GOBIERNO HABILITÓ EL VIAJE CON MASCOTAS EN TRENES Y MICROS DE LARGA DISTANCIA CON ALGUNOS REQUISITOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La medida fue confirmada este martes mediante la Resolución 2076/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Cuáles son los requisitos.

Cuáles son los requisitos para poder viajar con una mascota. Foto: Freepik

El Gobierno autorizó el viaje con mascotas en los servicios de transporte de larga distancia, aunque estableció una serie de condiciones para garantizar la comodidad y la seguridad del resto de los pasajeros. La medida fue confirmada este martes mediante la Resolución 2076/2025 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

La autorización alcanza específicamente a los “servicios de transporte automotor y ferroviario de pasajeros de larga distancia que operan bajo jurisdicción nacional”. Es decir, a aquellos que conectan ciudades de distintas provincias y que están regulados y controlados por el Estado nacional.

El Gobierno autorizó el viaje con mascotas en trenes y micros de larga distancia. Foto: Freepik

En el caso del transporte automotor, la medida aplica a los micros de larga distancia. En cuanto al ferroviario, comprende a los trenes interurbanos de pasajeros que realizan recorridos provinciales e interprovinciales, como las formaciones del Mitre que parten desde Retiro hacia Rosario, Córdoba y Tucumán, o el Roca que une Constitución con Mar del Plata.

El nuevo régimen considera animal doméstico a los animales de compañía que viven con las personas en el hogar, siempre que no se utilicen con fines comerciales ni de consumo. De todas formas, la norma aclara que los perros guía o de asistencia para personas con discapacidad no están incluidos en esta regulación, ya que cuentan con una normativa específica.

Cuáles son los requisitos para poder viajar con una mascota

Cada pasajero mayor de edad podrá trasladar un solo animal doméstico.

El animal deberá viajar dentro de un transportín o contenedor cerrado , diseñado especialmente para su traslado.

El contenedor podrá colocarse sobre la falda del pasajero, debajo del asiento delantero o sobre el asiento junto a la ventana , siempre que en este último caso esté correctamente sujetado con el cinturón de seguridad.

Será obligatorio contar con la constancia de vacunación antirrábica y la documentación sanitaria.

Durante el viaje, el animal no deberá ocasionar molestias ni representar riesgos para otros pasajeros.

El nuevo régimen considera animal doméstico a los animales de compañía que viven con las personas en el hogar. Foto: Freepik

Por otro lado, la medida establece que las empresas podrán fijar una “tarifa específica por este servicio”, según las condiciones del mercado y en cumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor. Cabe aclarar que para el caso de los perros guía o de asistencia, el traslado seguirá siendo gratis.

Además, las empresas podrán establecer qué tipo de animales se podrán trasladar y deberán prever limpieza y desinfección. También se solicita que en terminales de micro y estaciones de tren habilitadas haya espacios “específicos, señalizados y acondicionados para la espera y el abordaje de pasajeros que viajen con animales domésticos”.

Relacionado