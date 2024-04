USURPARON UNA VIVIENDA EN LA CHACRA 137 Y LOS ECHARON: «SI NO FUESE POR MIS VECINOS NO RECUPERABA MI CASA»

Ocurrió anoche cuando una familia cambió la cerradura de una vivienda que había sido entregada en diciembre pasado. Vecinos reclaman la ejecución de obras de infraestructura básica.

Karina Cristaldo es secretaria administrativa, tiene dos hijos, y anoche vivió un difícil momento luego de que personas desconocidas usurparan su casa ubicada en la Chacra 137 tras cambiar la cerradura de la puerta.

«En un momento de la tarde un matrimonio con chicos fue hasta mi casa, cambiaron la cerradura y entraron. Los vecinos me avisaron en el grupo de Whatsapp que tenemos porque todo el tiempo hay robos», relató Karina en diálogo con Datachaco.

La situación generó alarma en los vecinos del lugar, quienes se acercaron en solidaridad y presionaron a la familia usurpadora hasta lograr que abandonen la vivienda.

«Si no fuese por mis vecinos, que se plantaron, no recuperaba mi casa» agradeció Karina. Ellos me decían que si no nos defendemos entre nosotros nos van a sacar todo, yo lloraba y ellos lloraban conmigo. No tengo palabras para agradecerles», amplió.

La vivienda fue entregada en diciembre del año pasado como parte de un paquete de mil unidades habitacionales en medio del cambio entre las gestiones de Jorge Capitanich y Leandro Zdero.

El lugar carece de la infraestructura mínima necesaria para ser habitado, y un grupo de vecinos del lugar se organizó para reclamar la ejecución de obras que garanticen servicios básicos: energía eléctrica, agua potable, apertura de calles y transporte público.

«Estamos sin infraestructura, mi cuadra no tiene luz, ni agua, las calles totalmente anegables, en dos oportunidades a las personas que me llevaron se les quedaron los autos, no hay colectivo, no hay alumbrado público», narró Karina.

Son cerca de mil familias las que se encuentran en esta situación. «Yo sabía que esto podía pasar, todos los días roban», relató Karina. Al llegar al lugar, la familia usurpadora se encontraba dentro de la casa junto a sus dos hijos menores de edad y manifestaban haberla comprado, pese a no contar con ningún comprobante.

«Por suerte se fueron bien, sin nadie lastimado, aunque tuvimos que romper la puerta, pero lo preocupante era no poder hablar con ninguna autoridad porque lo que está pasando en el barrio es una barbaridad«, amplió la vecina.

Según el informe policial todo ocurrió cerca las 19 cuando los efectivos dialogaron con el hombre que se encontraba en la casa, quien adujo haber comprado recientemente la vivienda «teniendo en su posesión las llaves de la misma, habitando con sus hijos menores y su esposa de 32 años».

Por último, Karina expresó: «No estoy enojada ni con la familia que entró en mi casa y la policía que hace lo que puede, pero la gente que se tiene que ocupar no se está ocupando».