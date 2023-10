USURPACIONES EN SÁENZ PEÑA: UNA FAMILIA RECLAMA EL DESALOJO DE OCUPANTES EN SU TERRENO

Envíanos información, audios, mensajes al 3644 404921 / 3644 688080.

Una familia de Sáenz Peña reclama que un grupo de personas usurparon sus terrenos ubicados en la calle 5 y 0 de la ciudad. El conflicto ya lleva dos años sin tener soluciones concretas.

Los dueños del predio de 3 hectáreas realizaron la denuncia ni bien se constataron las usurpaciones de unas 15 a 20 personas. «Todo se fue dilatando y la Fiscalía quizás no obró con la celeridad que correspondía, y hoy en día se habla de que hay 30 o 40 viviendas precarias y alrededor de 200 personas», indicaron.

«Lamentablemente nos ha tocado vivir una usurpación en época de pandemia a la familia de mi esposa y sus hermanas, han ocupado los terrenos que ellas tienen en la calle 51 y 0 de esta ciudad y desde ese momento estamos batallando para lograr el desalojo», explicó el abogado Luciano Verzino.

El letrado recordó también una serie de diligencias hechas en la Justicia en abril de este año cuando se emitió una orden de desalojo por parte del Juzgado de Garantías, que debía efectuar la Fiscalía N°3.

«Se enviaron los oficios correspondientes a la Policía del Chaco para que se concrete la medida y se restituyan los inmuebles. Sin embargo, la Policía del Chaco contestó que necesitaba tiempo para preparar el operativo de desalojo», señaló.

Luego de que no se haya concretado el desalojo, el fiscal decidió suspenderlo porque la Policía «aparentemente no estaba en condiciones de llevarlo adelante. Seguimos trabajando en el caso y se obtuvieron dos fallos, uno del Juzgado de Garantías local y de la Cámara del Crimen, que ordenaron se haga el desalojo en forma inmediata, pero hasta la fecha no se ha logrado que se cumpla esa medida», sostuvo.

Verzino cree que «la imposibilidad de la que habla la Policía no es tal, por el contrario, entiendo que tiene la capacidad, simplemente debe tomar la decisión, por eso apelamos al Gobierno de la provincia de Chaco, a la ministra de Seguridad, para que tomen cartas en el asunto y lleven adelante estos desalojos».

En relación a esto, remarcó que «la Policía sí tiene la capacidad para concretar el operativo, porque se han dado desalojo de similares características en distintos lugares de la provincia, incluso en Sáenz Peña donde se ha producido el desalojo de la usurpación a los terrenos de la familia Trangoni y el desalojo de las viviendas Promuvi y La Salada, todo eso se realizó en el mismo día, a pesar de que era mucha la cantidad de personas que estaban usurpando esos inmuebles».

«Esto es gravísimo, que por segunda vez no se lleve adelante una orden judicial de dos Juzgados, de dos Tribunales, sería una barbaridad. El Estado tiene que llevar adelante la medida, de lo contario estaríamos hablando de un delito penal, de desobediencia judicial, eso sería un escándalo. Que el Gobierno de la Provincia del Chaco desoiga una orden expresa del Poder Judicial sería escandaloso», concluyó Verzino.

Relacionado