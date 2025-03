URGENTE ACCIDENTE EN ISLA CERRITO: CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE UN DESAPARECIDO TRAS NAUFRAGIO

El 8 de marzo de 2025, a las 19:30 horas, un grave accidente ocurrió en aguas cercanas a la Isla Brasilera, cuando una embarcación, debido a las condiciones climáticas adversas y fuertes vientos, volcó, dejando a cuatro ocupantes a la deriva. La Prefectura Isla Cerrito ha confirmado que tres de ellos lograron llegar a la costa, pero uno sigue desaparecido.

Según lo informado por el Prefecto Martínez Fernando, Jefe de la Prefectura Isla Cerrito, la embarcación que sufrió el naufragio estaba tripulada por cuatro personas, todos residentes de la localidad de Fontana. Los sobrevivientes han sido identificados como Pablo Zalazar (25), Jonatan Alvaredo Coronel (37), y Cristian Ramírez (38). Lamentablemente, Ivan Labraba (28), quien también estaba a bordo, continúa desaparecido.

Hasta el momento, a pesar de los esfuerzos de rescate y la activación de un operativo de búsqueda, no se han obtenido resultados positivos. Las autoridades, encabezadas por el Comisario de Policía Walter César Gabriel Barrios, Jefe de la Comisaría Isla Cerrito, informan que la embarcación naufragada no ha sido localizada y no se ha logrado avistar al desaparecido, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad local.

El operativo de búsqueda continúa con la esperanza de encontrar a Ivan Labraba con vida. Las condiciones climáticas siguen siendo un desafío, pero el equipo de rescate permanece en la zona para llevar a cabo todas las acciones necesarias.

