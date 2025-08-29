UNO POR UNO, TODOS LOS PARTIDOS QUE LE QUEDARÍAN A LIONEL MESSI CON LA SELECCIÓN ARGENTINA
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Tras su reciente anuncio, se conoce la programación de partidos que el capitán podría disputar hasta la Copa del Mundo 2026.
Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y figura indiscutida del Inter Miami, dejó entrever que el partido frente a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas podría marcar su despedida oficial en territorio albiceleste.
“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos…”, comentó la «Pulga» tras una brillante actuación en la Leagues Cup, donde marcó dos goles y llevó a Las Garzas a la final.
Con la clasificación a la Copa del Mundo 2026 ya asegurada, Argentina enfrentará a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20:30 en el Estadio Más Monumental. Luego, el equipo viajará a Guayaquil para chocar contra Ecuador el martes 9 de septiembre a las 20:00, cerrando así las Eliminatorias.
En octubre, la Albiceleste tiene prevista una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14, con dos amistosos aún por confirmar, probablemente contra Venezuela y Puerto Rico, en Hard Rock Stadium de Miami y Soldier Field de Chicago. En noviembre, se espera una nueva ventana FIFA con partidos amistosos en Luanda, Angola, y Kerala, India, aunque los rivales todavía no fueron definidos.
El calendario continúa con la Finalissima frente a España, prevista entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, un evento que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. En esa misma ventana podría disputarse un amistoso adicional.
Más adelante, entre el 1 y el 9 de junio, la Selección jugará dos encuentros amistosos con sede a definir, previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.
Hasta la fecha, el rosarino ha disputado 193 partidos con la camiseta albiceleste, marcando 112 goles y repartiendo 59 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del combinado nacional. Su futuro próximo estará marcado por la gestión de los amistosos, la Finalissima y el debut del equipo en el Mundial 2026.
El posible calendario de partidos de Lionel Messi hasta el Mundial 2026
- 4/9/2025: Argentina vs. Venezuela, Eliminatorias Sudamericanas, Estadio Más Monumental.
- 9/9/2025: Ecuador vs. Argentina, Eliminatorias Sudamericanas, Guayaquil.
- Octubre 2025: Dos amistosos en Estados Unidos (Miami y Chicago).
- Nov/2025: Dos amistosos en Luanda y Kerala.
- 23-31/3/2026: Finalissima vs. España + amistoso.
- 1-9/6/2026: Dos amistosos previos al Mundial.
- 11/6-19/7/2026: Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá.
Este cronograma permitirá a Messi, al menos, cerrar un ciclo con la Selección antes de la histórica cita mundialista, dejando una huella imborrable en el fútbol argentino.