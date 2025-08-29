Uno por uno, todos los partidos que le quedarían a Lionel Messi con la Selección Argentina

El calendario continúa con la Finalissima frente a España, prevista entre el 23 y el 31 de marzo de 2026, un evento que enfrentará a los campeones de la Copa América y la Eurocopa. En esa misma ventana podría disputarse un amistoso adicional.

Más adelante, entre el 1 y el 9 de junio, la Selección jugará dos encuentros amistosos con sede a definir, previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta la fecha, el rosarino ha disputado 193 partidos con la camiseta albiceleste, marcando 112 goles y repartiendo 59 asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del combinado nacional. Su futuro próximo estará marcado por la gestión de los amistosos, la Finalissima y el debut del equipo en el Mundial 2026.

El posible calendario de partidos de Lionel Messi hasta el Mundial 2026

4/9/2025: Argentina vs. Venezuela, Eliminatorias Sudamericanas, Estadio Más Monumental.

Argentina vs. Venezuela, Eliminatorias Sudamericanas, Estadio Más Monumental. 9/9/2025: Ecuador vs. Argentina, Eliminatorias Sudamericanas, Guayaquil.

Ecuador vs. Argentina, Eliminatorias Sudamericanas, Guayaquil. Octubre 2025: Dos amistosos en Estados Unidos (Miami y Chicago).

Dos amistosos en Estados Unidos (Miami y Chicago). Nov/2025: Dos amistosos en Luanda y Kerala.

Dos amistosos en Luanda y Kerala. 23-31/3/2026: Finalissima vs. España + amistoso.

Finalissima vs. España + amistoso. 1-9/6/2026: Dos amistosos previos al Mundial.

Dos amistosos previos al Mundial. 11/6-19/7/2026: Copa del Mundo 2026, Estados Unidos, México y Canadá.

Este cronograma permitirá a Messi, al menos, cerrar un ciclo con la Selección antes de la histórica cita mundialista, dejando una huella imborrable en el fútbol argentino.