EL PROGRAMA DE ANSES CON DESCUENTOS Y BENEFICIOS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El organismo pondrá en marcha un beneficio especial que busca reforzar los ingresos en esta etapa del año. Todos los detalles.
En qué consiste el relanzamiento
El Ministerio de Capital Humano oficializó el regreso del programa Beneficios ANSES, una iniciativa que busca aliviar el bolsillo de jubilados y pensionados mediante descuentos y reintegros automáticos en sus compras del día a día.
A través de convenios con supermercados, cadenas y distintos rubros de consumo masivo, como farmacias, los titulares podrán acceder a estas promociones de manera directa, sin necesidad de trámites adicionales ni intermediarios.
El relanzamiento fue comunicado durante un encuentro organizado por el Council de las Américas y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, en el que la ministra Pettovello compartió escenario con autoridades nacionales, representantes de organismos internacionales y empresarios.
Aumento y bono para jubilados
Con esta medida, la jubilación mínima pasará a ser de $390.213 mensuales, cifra que incluye tanto la actualización prevista por movilidad como el refuerzo económico adicional. El objetivo es acompañar a los jubilados y pensionados frente al impacto de la inflación y garantizar una mejor cobertura de gastos básicos durante este tramo del año.
Al mismo tiempo, el Gobierno nacional avanzará en septiembre con la acreditación de un aumento del 1,9% en los haberes jubilatorios, al que se sumará el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores.