EL PROGRAMA DE ANSES CON DESCUENTOS Y BENEFICIOS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Aumento y bono para jubilados

Con esta medida, la jubilación mínima pasará a ser de $390.213 mensuales, cifra que incluye tanto la actualización prevista por movilidad como el refuerzo económico adicional. El objetivo es acompañar a los jubilados y pensionados frente al impacto de la inflación y garantizar una mejor cobertura de gastos básicos durante este tramo del año.

Al mismo tiempo, el Gobierno nacional avanzará en septiembre con la acreditación de un aumento del 1,9% en los haberes jubilatorios, al que se sumará el pago de un bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar el poder adquisitivo de los adultos mayores.