HERÓICO RESCATE: BOMBEROS DE CORRIENTES SALVARON A UNA CACHORRA QUE SE CAYÓ A UNA ALCANTARILLA
Toda la población, en conjunto con los bomberos y el municipio de Villa Dolores, pudieron salvar al animal que permaneció durante varias horas en el barro. Dentro del cuartel, Frida encontró un hogar y una nueva vida.
El dramático episodio empezó cuando los vecinos detectaron que un cachorro había quedado atrapado dentro de un caño de la alcantarilla. «Se tuvo que romper la calle y encontrar la cámara séptica, me metí con ayuda de mi superior, estaba sobre 5 metros a dentro del caño, como resignada, no se movía, no emitía sonido», contó Emmanuel.
Pero la historia no terminó allí. Nadie reclamó a la perrita, y Emanuel decidió adoptarla. Hoy Frida vive con él y con otra perra que ya tenía desde hace siete años. «Al principio le costó integrarse, pero ahora ya duermen juntas. Cuando llego de trabajar, Frida anda atrás mío todo el día, es muy leal», cerró el bombero voluntario.