HERÓICO RESCATE: BOMBEROS DE CORRIENTES SALVARON A UNA CACHORRA QUE SE CAYÓ A UNA ALCANTARILLA

Corrientes, una comunidad entera se movilizó para salvar la vida de una perra que cayó en una alcantarilla. El rescate, que demandó varias horas de trabajo, involucró al municipio, a los bomberos voluntarios y a vecinos que no dudaron en colaborar. La protagonista de esta historia tiene nombre: Frida, y gracias a la entrega de todos hoy no solo está a salvo, sino que además encontró un nuevo hogar.

Para el programa Mañanas Argentinas, por la pantalla de C5N, el doctor Juan Enrique Romero contó una historia que conmovió miles de corazones y entrevistó a uno de los protagonistas, Emmanuel Barrios, el bombero que rescató -y luego adoptó- a Frida.

El trabajo de los bomberos fue en conjunto con el municipio. El dramático episodio empezó cuando los vecinos detectaron que un cachorro había quedado atrapado dentro de un caño de la alcantarilla. «Se tuvo que romper la calle y encontrar la cámara séptica, me metí con ayuda de mi superior, estaba sobre 5 metros a dentro del caño, como resignada, no se movía, no emitía sonido», contó Emmanuel.

La municipalidad aportó una retroexcavadora, que permitió romper parte de la calle: «Fue un trabajo complicado porque estaba del otro lado y no sabía que estábamos ahí. Me metí unos cinco metros, con ayuda de mi superior, que luego me sacó porque quedé trabado«, añadió.

Cuando finalmente la sacaron, intentó morder la mano de Emanuel, por el estrés y fue trasladada de inmediato al veterinario y al cuidado de organizaciones protectoras.

Pero la historia no terminó allí. Nadie reclamó a la perrita, y Emanuel decidió adoptarla. Hoy Frida vive con él y con otra perra que ya tenía desde hace siete años. «Al principio le costó integrarse, pero ahora ya duermen juntas. Cuando llego de trabajar, Frida anda atrás mío todo el día, es muy leal», cerró el bombero voluntario.

