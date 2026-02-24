UNO POR UNO QUIENES SON LOS PARTICIPANTES DE GH GENERACION DORADA

La edición especial Gran Hermano Generación Dorada celebra los 25 años del reality en Argentina por Telefe

La casa de Gran Hermano volvió a abrir sus puertas con una edición especial por los 25 años del formato en el país. Bajo el nombre Generación Dorada y con la conducción de Santiago del Moro en Telefe, el reality arrancó con una gala cargada de impacto, sorpresas y figuras fuertes.

La presentación de los jugadores se realiza en dos noches consecutivas y la primera tanda ya dejó nombres que prometen estrategia, conflicto y peso mediático. Este es el uno por uno de los participantes confirmados hasta el momento.

Andrea del Boca

Así fue el ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano: Generación Dorada

La gran figura de la temporada. Andrea del Boca, de 60 años, fue la primera en cruzar la puerta de la casa y marcó un ingreso histórico. Ícono absoluto de la televisión argentina, con una carrera que comenzó en la infancia y que la convirtió en estrella de telenovelas dentro y fuera del país, ahora enfrenta su desafío más inesperado.

Andrea del Boca fue la primera en cruzar la puerta de la casa y marcó un ingreso histórico en esta edición especial (Prensa Telefe) Andrea del Boca fue la primera en cruzar la puerta de la casa y marcó un ingreso histórico en esta edición especial (Prensa Telefe)

En su presentación fue clara: es competitiva, fanática del juego y quiere ganar. Aseguró que esta vez no habrá personaje que la proteja y que el público verá a la verdadera Andrea. Ordenada, estratégica y con fuerte personalidad, llega dispuesta a jugar en serio.

Emanuel Di Gioia

Así fue el ingreso de Emanuel Di Gioia a Gran Hermano: Generación Dorada

Tiene 41 años, es de San Martín y no es nuevo en la casa. Emanuel ya participó en la edición 2011 y vuelve por revancha. En su paso anterior fue protagonista de fuertes cruces —incluido un recordado enfrentamiento al aire— y ahora asegura que está listo para jugar diferente.

Emanuel Di Gioia vuelve por revancha tras su paso por Gran Hermano 2011 (Prensa Telefe) Emanuel Di Gioia vuelve por revancha tras su paso por Gran Hermano 2011 (Prensa Telefe)

Dueño de un taller de chapa y pintura, entrenador de artes marciales y autodefinido como “pibe de barrio”, se declara obsesivo con la limpieza y el orden. Experiencia previa, carácter fuerte y cuentas pendientes: combo perfecto para generar tensión.

Lolo Poggio

Así fue el ingreso de Lolo Poggio a Gran Hermano: Generación Dorada

Bailarina, influencer y hermana de Julieta Poggio (finalista de GH 2022), Lolo llega con un apellido que ya pesa en la historia reciente del reality.

Lolo Poggio busca escribir su propia historia en la casa más famosa del país (Prensa Telefe) Lolo Poggio busca escribir su propia historia en la casa más famosa del país (Prensa Telefe)

Tiene fuerte presencia en redes y experiencia en streaming, lo que le da manejo de cámara y exposición. Su desafío será despegarse de las comparaciones y construir su propio juego. Carismática y mediática, podría convertirse en una de las jugadoras más observadas desde el minuto uno.

Carmiña Masi

Así fue el ingreso de Carminña Masi a Gran Hermano: Generación Dorada

Periodista y conductora paraguaya, llega desde Asunción con un perfil picante. Se define como frontal, intensa y sin filtro. Confesó que le gusta incomodar a la gente, algo que dentro de la casa puede ser dinamita pura.

Carmiña Masi llega desde Paraguay con un perfil frontal y sin filtro (Prensa Telefe) Carmiña Masi llega desde Paraguay con un perfil frontal y sin filtro (Prensa Telefe)

Está en pareja hace siete años y no le gusta limpiar, aunque odia la suciedad: contradicción que ya anticipa posibles conflictos. Fuerte presencia mediática y personalidad provocadora: promete debates desde el arranque.

Tomy Riguera

Así fue el ingreso de Tomy Riguera a Gran Hermano: Generación Dorada

Futbolista de Defensores de Belgrano y creador de contenido en redes junto a su mamá, Tomy combina perfil deportivo con manejo digital.

Tomy Riguera combina perfil deportivo y redes sociales en su apuesta por el reality (Prensa Telefe) Tomy Riguera combina perfil deportivo y redes sociales en su apuesta por el reality (Prensa Telefe)

Se define como sociable, paciente y conciliador. Nunca estuvo en pareja formal, lo que ya lo instala como posible protagonista de alguna historia romántica dentro de la casa. Tranquilo y estratégico, podría ser el jugador silencioso que avanza sin hacer demasiado ruido.

“Pincoya” Jennifer Galvarini Torres

Así fue el ingreso de Pincoya a Gran Hermano: Generación Dorada

Llega desde Chile con experiencia en realities. Conocida como Pincoya, fue tercera finalista de Gran Hermano Chile y se convirtió en una de las figuras más populares y polémicas de su edición.

Tomy Rigueira combina perfil deportivo y redes sociales en su apuesta por el reality (Prensa Telefe) Tomy Rigueira combina perfil deportivo y redes sociales en su apuesta por el reality (Prensa Telefe)

Casada, madre de un hijo y técnica en enfermería, su personalidad intensa y su capacidad para enfrentar conflictos ya quedaron demostradas en su paso anterior por el formato. Viene a jugar fuerte y sin miedo al choque.

Brian Sarmiento

Así fue el ingreso de Brian Sarmiento a Gran Hermano: Generación Dorada

Oriundo de Rosario, Santa Fe, Brian Sarmiento llega a la casa con un perfil mediático que promete espectáculo desde el minuto cero. Exfutbolista con paso por clubes como Estudiantes de La Plata, Racing Club, Arsenal de Sarandí, All Boys y Banfield, también tuvo experiencia en el ascenso español.

Brian Sarmiento promete show, chispa y polémica dentro de la casa (Prensa Telefe) Brian Sarmiento promete show, chispa y polémica dentro de la casa (Prensa Telefe)

Fuera de la cancha, supo construir un personaje carismático y descontracturado que lo llevó a participar en Bailando por un Sueño, donde mostró su costado más mediático. Popularizó la frase #TamoActivo y convirtió su estilo extravagante en marca registrada.

Extrovertido, frontal y amante del show, su ingreso a Gran Hermano Generación Dorada suma condimento, humor y posible conflicto. Si algo está claro, es que no pasará desapercibido.

Danielik Galazan

Así fue el ingreso de Danelik Galazan a Gran Hermano: Generación Dorada

Desde Tucumán llega Danelik Galazan, creadora de contenido con un perfil digital fuerte y una comunidad que la respalda: acumula más de 920 mil seguidores en Instagram y 5 millones en TikTok, donde construyó su identidad como Danelik Star.

Influencer de tiempo completo, su gran sueño es convertirse en cantante y ve en Gran Hermano Generación Dorada la plataforma ideal para potenciar su carrera artística. Maneja los códigos de las redes, entiende el juego mediático y sabe cómo generar conversación.

Danelik Galazan quiere convertir su paso por Gran Hermano en el trampolín hacia la música (Prensa Telefe) Danelik Galazan quiere convertir su paso por Gran Hermano en el trampolín hacia la música (Prensa Telefe)

Carismática, ambiciosa y acostumbrada a la exposición, su desafío será trasladar ese magnetismo virtual a la convivencia real, sin filtros ni edición. Si logra capitalizar su base de fans y mostrarse auténtica dentro de la casa, puede transformarse en una de las jugadoras con mayor proyección fuera del reality.

Manuel Ibero Durigon

Así fue el ingreso de Manuel Ibero Durigon a Gran Hermano: Generación Dorada

Desde Zárate, Manuel Ibero Durigon llega a Gran Hermano Generación Dorada con un objetivo claro: romper el mito de que “los lindos no son inteligentes”. Estudiante de abogacía y con una comunidad digital que supera los 245 mil seguidores en Instagram, combina perfil académico con exposición en redes.

Su ingreso no pasa inadvertido por un dato clave: es la expareja de Zoe Bogach, y aseguró que quiere contar su versión de la historia luego de lo que ella dijo dentro de la casa en su momento. Promete debate, controversia y una postura firme desde el primer día.

Manuel Ibero Durigon llega decidido a contar su versión de la historia (Prensa Telefe) Manuel Ibero Durigon llega decidido a contar su versión de la historia (Prensa Telefe)

Seguro de sí mismo, estratégico y dispuesto a confrontar si hace falta, Manuel entra con narrativa propia y un conflicto previo que puede convertirse en uno de los ejes más comentados de la temporada.

Catalina “Titi” Tcherkaski

Así fue el ingreso de Catalina Tcherkaski a Gran Hermano: Generación Dorada

Desde Núñez, Buenos Aires, Catalina Tcherkaski —más conocida como Titi— llega a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil que mezcla carisma y conflicto. Influencer con más de 61 mil seguidores en Instagram y estudiante en la UADE, se define como una persona “querible”, pero no oculta su costado combativo: admite que le gusta pelear.

Soltera, joven y con experiencia en redes, entiende la dinámica mediática y promete no guardarse nada dentro de la casa. Su combinación de simpatía y temperamento puede convertirla en una jugadora divertida, pero también polémica.

Titi Tcherkaski se define querible, pero admite que le gusta pelear (Prensa Telefe) Titi Tcherkaski se define querible, pero admite que le gusta pelear (Prensa Telefe)

Si logra equilibrar su personalidad frontal con estrategia, Titi podría convertirse en una de las protagonistas más comentadas de la temporada.

Yisela Pintos

Así fue el ingreso de Yisela Pintos a Gran Hermano: Generación Dorada

Desde Montevideo, Uruguay, Yisela Pintos llega a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil explosivo. Influencer y comediante, vive de hacer reír a la gente y de su trabajo en redes sociales, donde reúne más de 169 mil seguidores en Instagram.

Está en pareja y se define como intensa. Confiesa que dice muchas malas palabras, que se identifica con la “furia” y que cuando se enoja puede volverse muy llorona. También admite que no tiene problema en herir con sus palabras si siente bronca.

Titi Tcherkaski se define querible, pero admite que le gusta pelear (Prensa Telefe) Titi Tcherkaski se define querible, pero admite que le gusta pelear (Prensa Telefe)

Con experiencia frente a cámara y una personalidad sin filtro, Yisela promete momentos de humor, pero también choques fuertes dentro de la casa. Si logra canalizar su intensidad en estrategia, puede transformarse en una jugadora impredecible y de alto impacto.

Juani Car

Así fue el ingreso de Juani Car a Gran Hermano: Generación Dorada

Desde Moreno, Buenos Aires, Juani “Car” Caruso llega a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil artístico y mediático. Actor, cantante y streamer, participó en la película La sociedad de la nieve, uno de los films argentinos de mayor impacto internacional en los últimos años.

Con más de 249 mil seguidores en Instagram, combina mundo actoral, música y streaming. Se define como “un dilema caminando”, admite que es muy farandulero y que entrar a Gran Hermano era una cuenta pendiente porque le encanta el juego.

Juani “Car” Caruso asegura que Gran Hermano era una cuenta pendiente y llega dispuesto a jugar sin medias tintas (Prensa Telefe) Juani “Car” Caruso asegura que Gran Hermano era una cuenta pendiente y llega dispuesto a jugar sin medias tintas (Prensa Telefe)

Amante del espectáculo y de la exposición, promete entretenimiento, intensidad y presencia constante en el centro de la escena.

Daniela De Lucía

Así fue el ingreso de Daniela de Lucía a Gran Hermano: Generación Dorada

Nacida en Tandil y radicada en Buenos Aires, Daniela De Lucía llega a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil profesional sólido y mediático. Es coach, escritora, conductora y panelista de televisión, y acumula más de 439 mil seguidores en Instagram.

Se define como “un poco loca” y asegura que su ingreso al reality es, ante todo, un desafío profesional. Confía en que su formación y experiencia en análisis de conducta y comunicación pueden convertirse en herramientas clave dentro del juego.

Daniela De Lucía asegura que su experiencia como coach puede ser su mayor arma dentro de la casa (Prensa Telefe) Daniela De Lucía asegura que su experiencia como coach puede ser su mayor arma dentro de la casa (Prensa Telefe)

Con mirada estratégica y capacidad para leer a los demás, Daniela podría apostar a una jugada más mental que emocional. Si logra sostener esa línea, puede transformarse en una competidora fuerte en nominaciones y alianzas.

“Nik” Nicolás Sícaro

Así fue el ingreso de Nicolás Sícaro a Gran Hermano: Generación Dorada

Desde Buenos Aires, “Nik” Nicolás Sicaro llega a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil 100% digital. Cantante e influencer, es una verdadera estrella de YouTube, donde supera el millón de suscriptores con contenido de comedia, desafíos extremos y bromas pesadas que suelen alcanzar millones de reproducciones.

En Instagram reúne más de 547 mil seguidores y en TikTok supera los 645 mil, consolidando una comunidad joven y activa. Es amigo cercano de Fede Vigevani y de Ian Lucas, con quienes colabora habitualmente en videos virales.

Nik Sicaro, estrella de YouTube, apuesta a convertir la casa en un escenario de desafíos y locura (Prensa Telefe) Nik Sicaro, estrella de YouTube, apuesta a convertir la casa en un escenario de desafíos y locura (Prensa Telefe)

Descontracturado, creativo y acostumbrado al entretenimiento constante, promete llevar diversión, locura y energía a la casa. El interrogante será cómo se adapta al encierro sin edición ni cortes, en un juego donde la convivencia pesa más que el show.

Divina Gloria

Así fue el ingreso de Divina Gloria a Gran Hermano: Generación Dorada

Desde Buenos Aires, Divina Gloria llega a Gran Hermano Generación Dorada con trayectoria, personalidad y una identidad artística inconfundible. Actriz y cantante, se define como súper positiva y “un poco loca”, fiel a su estilo irreverente.

Artista camaleónica e ícono de la vanguardia y el pop de culto en la Argentina, se consagró junto a Alberto Olmedo, con quien compartió escena en una etapa clave de su carrera, consolidando una imagen audaz y transgresora.

Divina Gloria, ícono de la vanguardia argentina, apuesta a su experiencia y personalidad transgresora dentro de la casa (Prensa Telefe) Divina Gloria, ícono de la vanguardia argentina, apuesta a su experiencia y personalidad transgresora dentro de la casa (Prensa Telefe)

Versátil y acostumbrada a moverse en distintos ambientes del espectáculo, Divina Gloria sabe reinventarse y enfrentar desafíos. Su ingreso aporta historia, carácter y una impronta artística diferente dentro de la casa. La pregunta será cómo se adapta al juego estratégico y a la convivencia con perfiles mucho más jóvenes.

Gabriel Lucero

Así fue el ingreso de Gabriel Lucero a Gran Hermano: Generación Dorada

Desde Avellaneda, Gabriel Lucero llega a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil creativo y distinto al resto. Es dibujante en redes sociales bajo el nombre “Gente Rota”, donde acumula más de 274 mil seguidores con un formato original: transforma audios reales en dibujos animados cargados de ironía y humor negro.

Está en pareja y confiesa que su trabajo es “como una droga”, dejando en claro su nivel de obsesión y dedicación. También admite que es obsesivo con la comida, un detalle que dentro de la casa puede convertirse tanto en rasgo simpático como en detonante de conflictos.

Gabriel Lucero, creador de “Gente Rota”, promete humor negro y mirada filosa dentro de la casa (Prensa Telefe) Gabriel Lucero, creador de “Gente Rota”, promete humor negro y mirada filosa dentro de la casa (Prensa Telefe)

Creativo, observador y con mirada filosa sobre lo cotidiano, Gabriel puede aportar un costado distinto al juego: menos explosivo y más analítico, pero igual de incómodo cuando haga falta.

Jenny Mavinga

Así fue el ingreso de Jenny Mavinga a Gran Hermano: Generación Dorada

Nacida en El Congo y radicada en La Plata, Jenny Mavinga llega a Gran Hermano Generación Dorada con una historia de vida atravesada por el cambio y la resiliencia. Vive en Argentina desde hace 22 años, es madre de dos hijas y está próxima a casarse con su pareja.

En redes sociales reúne una comunidad pequeña pero activa, y dentro de la casa promete aportar calidez, empatía y buena energía. Confiesa que lo que más extraña de su país es la comida y la alegría de la gente, rasgos que seguramente formen parte de su identidad dentro del reality.

Jenny Mavinga, del Congo a La Plata, promete calidez y buena energía en la casa más famosa del país (Prensa Telefe) Jenny Mavinga, del Congo a La Plata, promete calidez y buena energía en la casa más famosa del país (Prensa Telefe)

Con un perfil más emocional que confrontativo, Jenny puede convertirse en un sostén afectivo en la convivencia. El desafío será adaptarse al ritmo intenso del juego y a las estrategias que inevitablemente aparecerán.

Eduardo Carrera

Así fue el ingreso de Eduardo Carrera a Gran Hermano: Generación Dorada

Eduardo Carrera vuelve a Gran Hermano con historia propia. Fue participante de la edición argentina 2003 y también formó parte de Gran Hermano España, convirtiéndose en uno de los pocos jugadores con experiencia en dos versiones del formato.

Actualmente trabaja en un consultorio dental y es padre de un hijo. Lejos del mundo mediático permanente, ahora apuesta a una revancha que mezcla nostalgia y estrategia. Asegura que quiere volver para divertirse y divertir a la gente.

Eduardo Carrera vuelve a Gran Hermano por revancha, con experiencia previa en Argentina y España (Prensa Telefe) Eduardo Carrera vuelve a Gran Hermano por revancha, con experiencia previa en Argentina y España (Prensa Telefe)

Se define como gracioso y ocurrente, y confía en que el humor puede ser su herramienta más fuerte dentro de la casa. Con experiencia previa en convivencia extrema, su desafío será adaptarse a una generación distinta y a un juego que evolucionó con el paso de los años.