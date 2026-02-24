FEBRERO: ÚLTIMOS DÍAS CON PROMOCIONES Y DESCUENTOS PARA REGULARIZAR TU DEUDA CON SAMEEP

La empresa Sameep informó que continúan vigentes, hasta fines de febrero, las promociones y planes de financiación destinados a usuarios que deseen abonar el servicio o regularizar deudas por facturas vencidas. La campaña alcanza a todas las localidades de la provincia.

En este marco, se convoca a los usuarios que registran mora a acercarse a las oficinas comerciales para regularizar su situación y evitar posibles cortes en el servicio.

Promociones con tarjetas de crédito

Para el pago del servicio, Sameep ofrece distintas alternativas de financiación con tarjetas de crédito. Con Tarjeta Tuya, los usuarios pueden abonar en 3 y 5 cuotas sin interés, o en hasta 10 cuotas sin interés para quienes adeuden más de seis facturas, en el marco de la refinanciación de deudas.

Con tarjeta Naranja, el pago puede realizarse mediante Plan Z o en 5 cuotas sin interés. En tanto, con tarjetas Visa, Cabal y MasterCard, se podrá abonar en hasta 3 cuotas sin interés.

Los usuarios interesados en adherirse a los planes de financiación pueden dirigirse a las oficinas comerciales ubicadas en avenida 9 de Julio 788, en Resistencia, de lunes a viernes en el horario de 6.30 a 12.30 y de 13.30 a 19.00, o bien acercarse a las distintas oficinas comerciales del interior provincial.

Para consultas y pagos telefónicos, se encuentra habilitada la línea gratuita 0800-444-0310, de lunes a viernes de 6.30 a 19.00. Además, a través del sitio web oficial de la empresa, los usuarios pueden consultar el estado de su deuda y realizar el pago correspondiente.

En la localidad de Fontana, la atención se brinda de lunes a viernes de 6.30 a 12.30 y de 13.30 a 18.30, en calle Lapacho 654, Paseo del Solar, locales 7, 9 y 11.

Financiación propia de la empresa

En los casos de refinanciación directa con Sameep, los clientes residenciales pueden realizar una entrega del 30 por ciento al contado o mediante débito, y financiar el saldo en hasta 12 cuotas. Por su parte, los clientes no residenciales deberán efectuar una entrega del 50 por ciento y financiar el resto en hasta 6 cuotas.

Asimismo, continúa vigente la promoción para pagos al contado, que contempla una quita del 30 por ciento de los intereses para clientes con hasta cinco años de deuda y una quita del 100 por ciento de los intereses para quienes registren más de cinco años de deuda.

Desde la empresa recordaron que también se encuentran habilitados distintos medios de pago, como la Caja Municipal, agencias de Lotería Chaqueña con Lotipago, Pago Mis Cuentas, Online Banking, tarjetas de crédito y débito, así como pagos mediante código QR. Además, las facturas vencidas pueden abonarse a través de Mercado Pago, Modo, Rapipago y Pagofácil.

