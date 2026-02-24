CASTELLI , EL PROGRAMA “ESCUELAS LIMPIAS” YA ESTÁ EN MARCHA

El programa Escuelas Limpias dio inicio en distintos establecimientos educativos de la ciudad. Esta iniciativa de la Municipalidad de Juan José Castelli se lleva adelante mediante un trabajo coordinado con la Regional Educativa II y los directores de cada institución, con el objetivo de regresar a clases con edificios escolares acondicionados y en óptimas condiciones.

En este marco, el equipo del Centro de Gestión Municipal de Chacra 108, liderado por Silvana Kloster, realizó tareas de desmalezado y limpieza en la Escuela N° 894 del barrio Nocaayi y e el Jardín N° 131 del mismo barrio.

Por otra parte, el área de Relaciones con la Comunidad, a cargo de César Illesca, intervino en la Escuela N° 255 “Felipe Boero”, llevando adelante trabajos de acondicionamiento y puesta en valor del establecimiento. Estas acciones forman parte de un operativo integral que busca garantizar espacios seguros, limpios y adecuados para que los estudiantes y docentes puedan iniciar el ciclo lectivo en un entorno saludable

Seguimos trabajando junto a cada comunidad educativa para fortalecer la educación pública y brindar mejores condiciones para el aprendizaje

