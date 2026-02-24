EL GOBIERNO PROVINCIAL Y UNICEF PONEN EN MARCHA LA SEGUNDA ETAPA DEL “PROYECTO AGUA”

*El Gobierno del Chaco, junto a UNICEF, avanzan en la segunda etapa del “Proyecto Agua”, una iniciativa destinada a garantizar el acceso a agua segura en parajes y comunas del interior provincial, especialmente para los niños que viven en poblaciones dispersas.

En ese marco, se reunieron el secretario de Asuntos Estratégicos de la Provincia, Marcos Resico, y el especialista en Primera Infancia de UNICEF, Javier Quesada, con el objetivo de coordinar acciones para esta nueva instancia del programa. La iniciativa contempla la provisión de cisternas domiciliarias de agua, dispenser y bidones para el traslado seguro del líquido. “El acceso al agua y sobre todo para los niños es una de las prioridades en las que venimos trabajando desde el inicio de la gestión, y UNICEF es un aliado muy importante en esta tarea”, destacó Resico, acompañado del subsecretario de municipio, Marcelo Barrios y Gabriela Galarza. Además, subrayó que el aporte técnico del organismo internacional fortalece las acciones que la provincia lleva adelante para mejorar el servicio, como la puesta a punto del acueducto y la provisión de agua en zonas rurales a través de la empresa Sameep y la Administración Provincial del Agua.

El funcionario explicó que el objetivo no es solo acercar el recurso a las comunidades, sino también acompañar a las familias y promover el uso adecuado del agua. “En Chaco tenemos muchos parajes y zonas rurales, con población dispersa, lo que dificulta la provisión. Pero con este programa y otras acciones y obras provinciales vamos acercando agua de buena calidad”, afirmó. Asimismo, expresó su expectativa de que esta segunda etapa tenga resultados tan positivos como la primera.

El “Proyecto Agua” surge de un convenio firmado entre UNICEF y el Gobierno provincial, que en su primera etapa permitió la provisión de tanques cisternas comunitarios de 11 mil litros destinados a poblaciones dispersas en zonas rurales y pequeños parajes. En esta nueva fase, el programa sumará cisternas y dispenser domiciliarios, además de bidones para el traslado del agua destinada al consumo humano.

*Prevención de enfermedades*

Por su parte, Quesada destacó el trabajo articulado con la provincia durante la primera etapa y ratificó el compromiso del organismo para continuar avanzando con el programa. “Para UNICEF, el agua destinada a los niños debe tener dos características centrales: ser segura para beber y accesible, para que no tengan que recorrer grandes distancias para obtenerla”, explicó.

En ese sentido, detalló que las familias beneficiarias recibirán cisternas domiciliarias y dispenser-tanques con canilla- para administrar correctamente el agua. Además, se entregarán bidones exclusivos para el traslado de agua destinada al consumo humano, que no deberán mezclarse con los utilizados para limpieza u otros usos. “A la par realizaremos charlas y capacitaciones para las familias sobre el uso adecuado del agua”, agregó. Según explicó, contar con agua segura cerca de las comunidades permitirá ampliar derechos para niños y adolescentes y contribuir a la prevención de enfermedades vinculadas al agua, como la deshidratación o las diarreas, especialmente durante la época estival.

Finalmente, el especialista de UNICEF señaló que el balance de la primera etapa fue muy positivo y expresó su expectativa de continuar avanzando en la misma dirección con esta nueva fase del programa.

