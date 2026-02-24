CHACO EN EL MAPA MUNDIAL 🌎🇱🇺

En el marco del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y en la promoción del Gran Chaco Americano, fuimos invitados a Luxemburgo para desarrollar una agenda estratégica.

Junto al Banco Europeo de Inversiones, avanzamos en la búsqueda de oportunidades comerciales y en nuevas herramientas de financiamiento.

ℹ️ Somos la segunda provincia argentina invitada a impulsar esta agenda internacional, sin que corrieran gastos provinciales, con el objetivo de fortalecer la comercialización y atraer nuevas inversiones al Chaco.

