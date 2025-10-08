UNA VEZ ABIERTOS, ¿SE DEBE QUITAR LA TAPA DE ALUMINIO DE LOS LÁCTEOS?

Desde el Servicio Nacional de Seguridad Alimentaria (Senasa) continúan brindando recomendaciones sencillas a la comunidad, con el fin de prevenir enfermedades.

En esta oportunidad, indicaron que una vez abierto el envase del yogur, del queso crema o de la manteca, la tapa de aluminio pierde su función protectora o de sellado.

Además, los restos del producto alimenticio que quedan en ella pueden favorecer el desarrollo de bacterias, hongos y moho, causantes de enfermedades.

Recomendaciones para conservar mejor el alimento

Retirá completamente la tapa de aluminio.

Lo ideal es pasar el alimento a un recipiente hermético para su mejor conservación en la heladera.

O bien guardá el envase bien cerrado con su tapa plástica en la heladera.

Usá siempre una cuchara limpia para servir o comer.

«Con estos pequeños cuidados protegés tu salud, la de tu familia y prolongás la vida útil del producto», explicaron desde el Senasa.