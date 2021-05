UNA VECINA DE VILLA RÍO NEGRO DENUNCIA QUE SU FAMILIA ES VÍCTIMA DE AGRESIONES Y AMENAZAS: “VIVIMOS COMO PRESOS”

Una mujer de 34 años denuncia que su familia es víctima de constantes amenazas y vive un calvario en el barrio Villa Río Negro de Resistencia.

En contacto con Diario Chaco, la denunciante explicó que vive junto a su hijo y marido en la parte delantera de una casa “antigua y larga” cuya propietaria es su suegra, quien vive en la parte “del fondo con dos de sus hijos”.

Según relató, su marido es apoderado para cobrar el sueldo de su madre y todos los meses le llevaba el sueldo de $50.000. “Pero a mi suegra no le duraba ni 10 días esa plata porque vive con dos de los hijos que son adictos a la droga y el alcohol”.

“Ellos venden drogas ahí atrás y se juntan a tomar. Cuando están ebrios se ponen a gritar. Nos amenazan gritando cuando pasan por la calle o cuando ve que hay gente afuera me hacen señas como que tiene un revolver y me va a matar”, acusó la mujer.

Además, expuso que su esposo, quien sufre de presión alta, y su hijo, son epilépticos: “A mi hijo también amenazan con que lo van a mandar a violar”.

“VIVIMOS COMO PRESOS”

“Ellos nos quieren atropellar y nosotros tenemos que estar encerrados en la casa. Muchos de los vecinos son testigos, pero no quieren declarar porque tienen miedo por ellos mismos y su familia. No podemos salir tranquilos a la calle, si uno sale no sabemos si vuelve. Nosotros vivimos como presos y ellos viven haciendo su vida normal”, señaló.

Ante las agresiones, radicó varias denuncias en la comisaría segunda y tras realizar la exposición en la Fiscalía, lo único que consiguió fue una perimetral otorgada por el Juzgado de Familia N°1 pero ellos “no la respetan”.

“Denuncié por todos lados hasta en Drogas Peligrosas. Me fui a hacer la denuncia a la Comisaría Segunda y me dijeron que ‘para qué voy a seguir haciendo denuncias porque ya son muchas la denuncias que hay y es para seguir acumulando expedientes’. Me dijeron que vaya a Fiscalía, fui ahí y me dijeron que todavía no pasaron la denuncia. Me mandaron a otro lugar una cuadra más adelante a hacer otra denuncia y supuestamente con esa denuncia iba a pasar rápido a fiscalía, pero la única respuesta que tuve es la perimetral del Juzgado de Familia N°1 que ellos no respetan”, aseguró.

El conflicto con sus cuñados llegó al punto de agresión física por parte de uno de los hermanos, a quién identificó como el policía retirado C. A. P.: “Él es el que me pegó y le pegó a mi marido. Él vive pasando por acá y me vive amenazando. Vive a unas cuadras de la casa de madre. Ni siquiera respeta mi lugar de trabajo, pasa por ahí”.

La mujer contó uno de los violentos episodios: “El vino alterado un día y la agarra de los brazos a la mamá y le pide plata, la madre le dice que no tiene porque todavía no es fecha de cobro. Y ahí él le dijo: cómo que no si este malandra re roba todo por mi marido. Ese día estaba mi suegra, mi hijo, mi marido y yo”.

“Cuando mi marido vio que él le zamarrea a la madre, se metió y ahí Cesar Augusto Pont lo agarra del cuello, lo arrincona contra la pared y saca un cuchillo, que le terminó haciendo pequeños cortes. En ese momento mi hijo, al ver eso, tenía una tasa en la mano y le tiró por la cabeza para que lo suelte a mi marido donde le hizo un corte en la cabeza”.

