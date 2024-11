UNA REVISTA BRITÁNICA LANZÓ EL RANKING DE UNIVERSIDADES DE LATINOAMÉRICA 2024: CUÁL ES LA MEJOR DE LA ARGENTINA

En tal sentido, con respecto a los 10 primeros puestos, se metieron siete instituciones de Brasil, por lo que el país vecino mostró una clara supremacía debido a una «nueva métrica de influencia en investigación, que permitió demostrar su excelencia en este campo». Incluso, la clasificación la encabeza la Universidad de San Pablo y el podio lo completan la de Campinas y la Federal de Río de Janeiro.

En tanto, la revista inglesa señaló que se incorporó otra medición para elaborar el ranking, luego de las anteriores ediciones: «La nueva métrica de la influencia de la investigación prioriza la calidad de la investigación, dando más peso a las citas utilizadas en artículos importantes que a las citas utilizadas en artículos menos significativos».

La presentación, se llevó a cabo en la sede de la Universidad Austral situada en Cerrito 1250. En la previa, los integrantes de esa institución marcaron en diálogo con este medio la gran importancia del ranking, que se lleva adelante desde 2016, y la alta consideración que le brindan a la clasificación.

La de La Plata es la universidad argentina mejor ubicada en el ranking. Redes sociales

El lugar de las universidades argentinas y la ausencia de la UBA en el ranking

En una conferencia de prensa que se realizó en una sala de la Universidad Austral, el gerente regional para Latinoamérica del ranking de Times Higher Education, Sebastián Soria; y Oscar Mumford, quien se desempeña en el sector del análisis de los datos, marcaron las áreas en las que la Argentina mostró un buen nivel: «Este año no fue el más fuerte para las universidades argentinas, aunque se destacan en la reputación y tienen un buen posicionamiento en el área de investigación. Siguen siendo fuertes en eso».

En tanto, explicaron el motivo por el cual la UBA no integró el ranking: «Eso se relaciona con que para participar hay que entregar los datos y por ahora esa universidad no participó. Si no tenemos los datos, no podemos analizarlos e incluir al establecimiento».

También, detallaron los requisitos para que las universidades formen parte de la clasificación. «Para ser parte, mínimamente hay que tener 200 publicaciones en los últimos 5 años. La participación es gratuita, no se requiere de una inversión económica. Para figurar es esencial que las universidades quieran participar y por ende participen voluntariamente en la entrega de ciertos datos institucionales», señalaron.

La presentación se realizó en la sede porteña de la Universidad Austral. Universidad Austral

Por su parte, el director de asuntos globales de Times Higher Education, Phil Baty, destacó el alcance de la lista de universidades: «Este ranking demuestra maravillosamente la rica diversidad de instituciones de educación superior en una región muy variada. Es fantástico ver que año tras año hemos aumentado el número de universidades clasificadas de 197 a 214 y también es realmente positivo ver qué nuevos países de la región LATAM entran por primera vez con Honduras y República Dominicana haciendo su debut este año».

«Esperamos que quienes trabajan en la enseñanza superior puedan utilizar la clasificación, y la gran cantidad de datos en que se basan las puntuaciones globales, para mejorar aún más las universidades de sus respectivos países. El ranking también pretende ser una herramienta valiosa para millones de estudiantes que buscan información sobre dónde estudiar en su país o, potencialmente, más allá», agregó.

En tanto, el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez, destacó la postura de esa institución: «Este ha sido un año difícil para el sector universitario y como universidad queremos manifestar el compromiso de ofrecer a la sociedad la posibilidad de acceder a una educación universitaria de calidad destacada en la región y, a la vez, contribuir al reconocimiento habitual de la calidad de las universidades argentinas».

El rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez. Universidad Austral

El Top 100 del ranking universitario en Latinoamérica de Times Higher Education