UNA JOVEN ALERTÓ A OTRA DE UN POSIBLE ACOSO EN EL COLECTIVO

Una joven compartió en redes sociales una incómoda situación de acoso que vivió mientras viajaba en colectivo y destacó la solidaridad de otra chica que se involucró y la alertó a pesar de no conocerla. “Fijate que el de gorra roja te mira todo el tiempo», decía el papelito que recibió escrito a mano.

Pilar Petak relató en su cuenta de Twitter: “Iba mirando una peli en el micro cuando una chica que estaba sentada atrás mío me pasa un papelito”, introdujo antes de mostrar una foto con el papel que recibió, en el cual decía: “Fijate que el de gorra roja te mira todo el tiempo. Yo me bajo en Trenque. Entre nosotras nos cuidamos”.

“Gracias, Elina Minghetti, por avisarme y poder estar atenta. Entre nosotras nos cuidamos”, agregó Petak en el posteo que se llenó de comentarios. Entre ellos, llegó la respuesta de la mujer que la ayudó: “Como te dije antes, nada que agradecer. Y me alegra que pudieras seguir tu viaje tranquila”, fue el mensaje.

La historia se volvió viral y Minghetti fue contactada por canales de televisión donde recordó lo que pasó. “Me subí al micro a las 22.50, ya había gente porque comienza el recorrido en General Pico (La Pampa), y subí en América. Yo me dirigía hasta Trenque Lauquen, que es donde actualmente vivo y trabajo. Adelante mío subió Pilar”, empezó a relatar.

En ese momento, comenzó a notar que un hombre vestido con gorra roja y barbijo se giraba constantemente para mirar a la joven. “Al principio imaginé que la conocía o la quería saludar. Después me di cuenta de que no. Pilar no tenía acompañante y se acostó en las dos butacas. Pensé que estaba dormida, por eso decidí escribirle en un papel, para no despertarla”, sumó Elina.

Luego se dio cuenta que Pilar no dormía, sino que estaba mirando su celular, por lo que “se dio vuelta tras leer la hoja y le dije que no tenía problema en acompañarla, pero me contestó que no, que su bajada era en Pehuajó”.

“Este hombre no paraba de mirarla. Era constante e incómodo. En Trenque Lauquen vimos que se bajó. Nos quedamos unos segundos observando adónde iba, pero en la terminal se perdió”, dijo.

“Se dio cuenta de que ya lo habíamos detectado y se bajó muy apurado”, pensaron.

Entonces, las mujeres respiraron tranquilas. “Una vez que se bajó acá le choqué el puño, le dije que no tenía nada que agradecerme. El tema es que somos de pueblos chicos y cuando viajamos a ciudades más grandes nos intranquilizan estas cosas. Yo a Pilar la conocía porque ella es de América y yo vivía ahí. Después me escribió para agradecerme”, contó Elina en diálogo con TN.

