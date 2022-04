UNA HORA MÁS DE CLASE: «NO RECIBIMOS NINGUNA COMUNICACIÓN FORMAL, POR LO TANTO NO PODEMOS DECIR SI VAMOS ACOMPAÑAR O NO», AFIRMAN DESDE EDUCACIÓN

El Gobierno Nacional había adelantado que propondrán a las escuelas primarias de todo el país dictar una hora más de clase.

Ayer, desde el Gobierno Nacional adelantaron que propondrán a las escuelas primarias de todo el país dictar una hora más de clases por día, elevando así la carga horaria de cuatro a cinco horas diarias.

La iniciativa fue adelantada por el propio Ministerio de Educación a través de un comunicado, en el que señala que será presentada oficialmente el viernes por el ministro, Jaime Perczyk, en el Consejo Federal de Educación (CFE) en Tierra del Fuego.

El ministro señaló que se pretende «sumar horas de clase», lo que equivale a «más conocimiento y mejor educación». «Es una mejora muy importante para la escuela primaria», resaltó.

Ante este panorama, Diario Chaco dialogó con Aldo Lineras, ministro de Educación de la provincia de Chaco.

«Vamos a concurrir a la reunión del Concejo Federal de Educación este viernes en Ushuaia y ahí nos vamos a enterar. Nosotros no recibimos ninguna comunicación formal de eso. Es el anuncio periodístico el que tenemos, y por lo tanto no podemos decir que vamos a acompañar o que no vamos a acompañar, sino que tenemos una metodología distinta», señaló Lineras.

En ese sentido, explicó: «Si esta fuera una propuesta del Ministerio de Educación de la Nación que viene acompañada con los fondos permanentes para financiar la hora, nosotros vamos a poner a consideración de los gremios, la vamos a trabajar en los consejos escolares donde hay una representación de los padres«.

«La idea es hacer una consulta general. No es una medida inmediata en el Chaco de ninguna manera. Si esto fuera posible hay que hacer una adecuación legislativa que lleva su tiempo», subrayó el ministro de Educación.

Asimismo, el titular de la cartera educativa manifestó: «Pude hablar con dos o tres gremios que están bastante molestos por lo inconsulto «.

«Nosotros vemos con buen ojo la posibilidad de mejorar la calidad educativa pero que eso debe hacerse en un proceso participativo y pensado para que no tenga un efecto adverso«, advirtió Lineras.

A su vez, puntualizó: «El Consejo Federal decidirá si esto es una propuesta compulsiva o si es una invitación a participar. Tenemos más de 600 consejos escolares constituidos que tienen la participación de los padres y esa es una herramienta de participación consolidada porque son procesos electorales los que han llevado a esos padres a estar ahí, y obviamente que queremos escuchar esa opinión».

«Esta es una medida que afecta la cuestión laboral de los docentes y también la organización familiar«, fundamentó.

Posteriormente, el ministro de Educación habló de su opinión personal sobre esta iniciativa de Nación: «Creo que esta medida puede ser positiva porque permite pensar en otras alternativas de agregar a lo que se trabaja en la escuela. Mi ideal sería poder pasar de jornadas simples a jornadas completas en muchas escuelas».

«Agregar horas es una condición necesaria pero no suficiente para la calidad», finalizó Lineras.