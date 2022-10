UNA FISICOCULTURISTA ARGENTINA MURIÓ EN BRASIL TRAS UNA COMPETICIÓN

La mujer tenía 30 años y dos hijas cuando viajó al vecino país para participar del torneo, donde se consagró subcampeona. Sin embargo, horas después falleció. Investigan qué fue lo que ocurrió.

Una deportista argentina, de solo 30 años, murió en Brasil, tras consagrarse subcampeona sudamericana en una competencia de fisicoculturismo. Se trata de una mujer llamada Johanna Colla, oriunda de Lomas de Zamora, que había viajado a San Pablo para participar del torneo.

Luego de competir en la categoría Woman´s Physique, Johanna murió este domingo, por causas que aún restan esclarecer.

Según contó su sobrina, Daniela Yael Colla en redes sociales, la mujer tenía dos hijas. «Lamentablemente hoy nos despertamos con esta triste noticia de que Rulitos Joha Sole falleció. Pido por favor que no estén preguntando qué le paso porque hasta que no le hagan la autopsia no vamos a saber bien. Ella había ido a Brasil a competir y por el fin de semana largo mucho no se puede hacer”, escribió.

