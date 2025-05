«¡UNA BOMBA!»: PÁNICO EN UN EDIFICIO DE RECOLETA POR LA EXPLOSIÓN DE UNA CALDERA

Los Bomberos lograron acceder a la construcción tras forzar la puerta. Debido al gran porte del edificio, se vieron obligadoss realizar una revisión completa por parte del personal técnico especializado.

Según se informó, no hay peligro de derrumbe, pero están realizándose los peritajes correspondientes en la edificación. C5N logró hablar con una de las vecinas, quien comentó: «Yo me quedé dormida, no escuché nada, ni la explosión. Yo vivo en el quinto piso y me terminó llamando el portero. ‘Bajá que te van a ir a buscar’, me dijo. Reventaron la planta baja parece, y que voló la pared de la cochera, pero no vi nada».