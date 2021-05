UN VIDEO DE TIKTOK PODRÍA SER CLAVE PARA HALLAR A UNA NIÑA DESAPARECIDA HACE 18 AÑOS EN EEUU

En un video posteado en la red social se ve a una joven que dice estar “secuestrada”.

Sofía Juárez es una niña de la que no se sabe nada desde hace 18 años. Según la policía, fue secuestrada mientras caminaba cerca de su casa, durante la noche del 4 de febrero del 2003, en Kennewick, Estados Unidos. Ahora un video difundido por medio de la plataforma de TikTok, podría ser clave para dar con el paradero de la ahora joven, que tendría ya 23 años.

La policía dijo que varios usuarios de la aplicación de creación de videos contactaron a agentes de Kennewick tras ver un video en donde se observa a una mujer que, según afirman, coincide con la edad aproximada de la secuestrada y el aspecto que aparentemente tendría con el pasar de los años.

El video fue grabado en marzo de este año, en Culiacán, Sinaloa, por un influencer de esa red social que se dedica a grabar videos en los que hace preguntas de cultura general a los transeúntes. Cuando le preguntaron a la mujer su edad, dijo que tenía 22 años, y mencionó que no le gustaba cumplir años.

“¿Pero ya no tienes ganas de seguir cumpliendo, o sí?”, pregunta el entrevistador a la joven, a lo que ella responde que “por el momento no porque estoy muy ocupada”.

Y continúa: “la verdad no me gusta cumplir años, me choca cumplir años, de hecho… le quiero mandar un saludo a mi tata y a mi nana… si están viendo este programa quiero que vengan por mí porque estoy secuestrada”, dice la mujer, a lo que el entrevistador le responde que él no la ve secuestrada.

“Pues dicen que estoy secuestrada, otros dicen que ando en Italia, otros que ando en Japón… ocupo que vengan por mí, porque la verdad no sé de donde soy, si soy de aquí o soy de allá, estoy en Culiacán Sinaloa”, dice la joven.

La policía de Kennewick posteó un comunicado en una página web creada para generar nuevas pistas en la investigación. En el comunicado se lee que se está al tanto de TikTok y que se está investigando al respecto.

Algunas personas que dicen ser familiares de la mujer se pusieron en contacto con el entrevistador y negaron que la joven sea la niña desaparecida hace 18 años, y le pidieron dejar de publicar el video en donde se le entrevista, según Al Wehner. Él mismo dijo que las llamadas parecían sospechosas porque cuando los investigadores de Kennewick intentaron hacer un seguimiento y contactar a las personas que pidieron que ya no se difundiera el video, no pudieron comunicarse con ninguna.

Wehenr también dijo que había unas similitudes muy obvias entre la mujer de TikTok y la menor desaparecida en 2003. También declaró que, en última instancia, los investigadores esperan pedir una prueba de ADN a la mujer, para compararla con el ADN que se tiene de Juárez en el archivo.

Aunque la madre de Juárez murió en 2009, los investigadores continúan en contacto cercano con el resto de la familia.

