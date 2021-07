UN VECINO DENUNCIÓ QUE ROBARON POR CUARTA VEZ EN EL PANTEÓN DE SU FAMILIA EN EL CEMENTERIO DE SÁENZ PEÑA

Un vecino de Sáenz Peña se acercó a la comisaria cuarta a realizar un nueva exposición policial por el robo y daño que sufrió el panteón de su familia.

Eduardo Oscar Rojas manifestó su indignación ya que es la cuarta vez que el panteón de sus familiares fallecidos es atacado por vándalos.

“Cuando fuimos a visitar a nuestros familiares fallecidos al Cementerio Juan XXIII notamos nuevamente que personas desconocidas volvieron a robar, cuando llegamos al lugar notamos que nos robaron la ventanita, tipo rejas del lugar, donde había guardado recuerdos de mis abuelos y tíos”, expuso.

Rojas no encuentra explicación a este nuevo robo en un sector cercano al ingreso, cerca de la Capillita y a escasos metros de la segunda entrada: “Siempre reclamamos pero nadie hace nada. Lo más indignante es que también robaron del panteón de mi suegro una cruz y el banco de cemento que había en el lugar”.

“En la entrada principal del cementerio hay cámaras de seguridad pero no entiendo cómo es la situación, hay alguien que tiene ver, saber, son muchas las personas que trabajan en ese lugar y recorren el cementerio continuamente”, señaló.

El vecino lamentó que este tipo de hechos sigan ocurriendo en el cementerio: “Mi caso no es el único- aseguró – hay varis panteones dañados y sin sus placas, para eso te cobran un impuesto, pero no hay respeto por los muertos, no respetan nada, sobre todo los que realizan obras dentro del cementerio”.

Además, se quejó porque a la hora de ingresar para poder realizar alguna obra, como en este caso la reposición de todo lo robado hay que pedir permiso. “Para reparar eso hay que sacar un permiso y quien me justifica los gastos que tengo que hacer para reponer todo lo robado”, cuestionó.

