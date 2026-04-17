UN POLICÍA SE RESISTIÓ A UN INTENTO DE ROBO Y MATÓ A UN MOTOCHORRO EN LA MATANZA

Un subteniente de la Policía bonaerense mató a un motochorro que intentó asaltarlo en González Catán, partido de La Matanza. El hecho ocurrió cuando el efectivo llegaba a la casa de un conocido y fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una moto.

Uno de los asaltantes fue abatido mientras que el otro huyó y fue detenido a las pocas horas. El policía tuvo que ser internado por heridas de bala.

Según la fuente local Primer Plano Online, el hecho sucedió en la esquina de las calles Cayetano Cazón e Inca. El policía estaba esperando en la puerta con su moto Honda Falcon cuando aparecieron dos hombres en moto, frenaron de golpe y uno de ellos le apuntó con un arma para robarle.

El policía se resistió a la amenaza, sacó su arma reglamentaria, dio la voz en alto y se desató un tiroteo. El ladrón murió, su cómplice huyó y el policía tuvo que ser internado tras recibir tres disparos.

La esquina donde intentaron robarle. (Foto: Google Earth)

Los vecinos de la zona declararon a los investigadores que escucharon “varios tiros”. El fiscal a cargo del caso, Claudio Fornaro, de la Fiscalía Temática Homicidios de La Matanza, estableció que fueron, al menos, siete disparos.

El cómplice, que fue detenido a las pocas horas, fue trasladado al mismo hospital donde permanece internado el subteniente.

La causa quedó caratulada como homicidio agravado en grado de tentativa. Los investigadores esperan la evolución del cómplice para su indagatoria.